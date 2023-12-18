أطعمة تحرمك من “النوم المريح”

حذر أطباء وباحثون من تناول أطعمة تبدو صحية وخفيفة ولكنها قد تحرمنا من النوم المريح ويكون لها تأثيرات سلبية شبيهة بالأعراض التي تسببها المشروبات التي تحتوي على الكافيين.
وأوضح أطباء من أستراليا في دراسة حديثة، أن تناول السلطة الطازجة على العشاء والتي تتكون من الطماطم والجزر والخيار وغيرها من أنواع الخضراوات الأخرى صحية، ولكنها أيضاً أطعمة صعبة الهضم وتسبب الأرق والسهر وصعوبة النوم.
وأبان الأطباء أن المحتوى العالي من الألياف يتسبب في تكون الغازات في الأمعاء، مما قد يؤدي إلى انتفاخ البطن والتشنجات ومن ثم قد يتسبب ذلك في حرمان المرء من النوم المريح.
ووجد الباحثون أيضا أن الذين تناولوا الطعام الحار مثل صلصة الفلفل الأحمر الحار أو الخردل قبل الذهاب إلى السرير لم يتمكنوا من النوم أو كانوا ينامون بشكل سيئ للغاية بسبب الكوابيس، وفسروا ذلك بأن مادة “الكابسيسين” الموجودة في الفلفل الحار يمكن أن تغير درجة حرارة الجسم، مما يؤثر بدوره في جودة النوم.وفق “أخبار 24”.
وأشاروا إلى أن الزنجبيل صحي ولكنه يمنع من النوم في المساء بشكل مريح، كما أن الثوم يجعلنا ننام بشكل أسوأ، لأنه يتسبب في الانتفاخ والعطش الشديد، أيضا فإن الشوكولاتة رغم كونها وجبة خفيفة تشعر بالسعادة، ولكنها ليست مثالية للنوم لأن حبة الكاكاو تحتوي على مادة “الثيوبرومين” ذات التركيبة المشابهة للكافيين.