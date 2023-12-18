“9” أسباب لتأخر المشي عند “الأطفال”

يعاني بعض الأطفال حديثي الولادة من مشاكل التأخر في المشي، والتي ترجع إلى العديد من الأسباب منها العضوية ومنها الخاصة بسوء التغذية ونقص فيتامين (د) الذي يأتي بسبب تعرض الطفل لأشعة الشمس.
وكشف موقع “medicinenet ” عن أبرز 9 أسباب رئيسية لتأخر المشي عند الأطفال، أبرزها خوف الطفل من المشي ويجب على الأم تشجيعه وتدريبه، بالإضافة إلى الضمور العضلي الذي بصاحبه أعراض مثل صعوبة المشي والسقوط المتكرر.
ومن ضمن الأسباب خمول الغدة الدرقية، ومن المعروف أن خمول الغدة الدرقية يؤخر المراحل الرئيسية ويؤدي إلى ضعف العضلات وتأخر المشي، وأيضا تشوه العظام ومعاناة الطفل من القدم المخلبية من أسباب تأخر المشي.وفق “أخبار 24”.
إضافة إلى أن سوء التغذية وعدم تعريض الطفل لأشعة الشمس يؤديان إلى نقص فيتامين (د) والكالسيوم، بالإضافة إلى الاضطرابات العصبية مثل الشلل الدماغي أو متلازمة داون، وأخيراً عدم تمرين الطفل على المشي.