المحطة 11 لـ”جولة” التجارة الإلكترونية

بدأت بمدينة تبوك، أعمال جولة التجارة الإلكترونية التي تُنظمها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، بالشراكة مع مجلس التجارة الإلكترونية، ضمن المحطة الحادية عشرة للجولة.
وتستمر الجولة لمدة يومين بمركز الأمير سلطان الحضاري، بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية والأهلية المعنية بدعم وتمكين الرياديين من أبناء وبنات المنطقة.
وشهد اليوم الأول عقد ورشتي عمل تُعنى بالمبادرات التي تقدمها “منشآت” لرواد الأعمال تحت عنوان “الممكنات في منشآت للتجارة الإلكترونية والتقنيات الواعدة في التجارة الإلكترونية”، إلى جانب جلسة حوارية تناول من خلالها المشاركون؛ مستقبل التجارة الإلكترونية والدعم الكبير الذي تحظى به، إضافة إلى الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الجهات المعنية، ومناقشة التحديات التي يواجهها الريادي وتقديم الحلول المناسبة له للتغلب عليها. وفق “أخبار 24”.
ويوجد ضمن الجولة، جهات متعددة لتقديم الخدمات لرواد الأعمال في مجال التجارة الإلكترونية بمختلف أنشطتها، إلى جانب مستشارين لخدمة رواد الأعمال، وقد شهدت توافد العديد من رواد الأعمال والزوار، للاستفادة من ما تُقدمه الجهات المشاركة من خدمات وتسهيلات للأعمال، وكذلك حضور الورش، والتحاور مع مجموعة من المستشارين في المجالات القانونية، والمبيعات والتسويق والمالية والعمليات والتشغيل، والتجارة الإلكترونية، والتقنية، والتمويل والاستثمار.
يُذكر أن “منشآت” تحرص على تعزيز قدرات رواد الأعمال في مجال التجارة الإلكترونية، من خلال مبادرات وبرامج متخصصة “مجانية”، لأهميتها ودورها الفاعل في دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.