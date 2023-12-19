“سيتي وأوراوا” لمن الغلبة وبلوغ “النهائي”

ضرب أوراوا الياباني، موعداً مع مانشستر سيتي الإنجليزي “الثلاثاء” في دور نصف النهائي لمسابقة كأس العالم للأندية، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
وتمكن النادي الياباني من التأهل إلى دور قبل النهائي بعد أن تجاوز فريق ليون كلوب المكسيكي بهدفٍ دون مقابل، ليتأهل لمواجهة بطل أوروبا مانشستر سيتي، الذي يلعب في كأس العالم لأول مرة بتاريخه.
فيما وصل نادي أوراوا ريدز الياباني لمشاركته العالمية الثالثة بعد تحقيقه اللقب الآسيوي للمرة الثالثة في تاريخه، وذلك على حساب الهلال في المباراة النهائية بالتعادل 1/1 ذهاباً بالرياض، والفوز إياباً 1/0 في طوكيو.
ويشارك مانشستر سيتي في مونديال الأندية لأول مرة بعد إنجازه التاريخي بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي على حساب إنتر ميلان الإيطالي في المباراة النهائية.
ويرغب السماوي في استعادة توازنه مستغلاً مشاركته في مونديال الأندية، حيث اكتفى لاعبو المدرب الإسباني بيب غوارديولا، بتحقيق فوز وحيد في آخر 6 جولات من الدوري الإنجليزي، مقابل خسارة أمام أستون فيلا، و4 تعادلات مع تشيلسي وليفربول وتوتنهام وأخيراً كريستال بالاس.
وأسفر نزيف النقاط عن تراجع حامل لقب الدوري الإنجليزي في المواسم الثلاثة الأخيرة للمركز الرابع في جدول الترتيب بعد مرور 17 جولة، خلف آرسنال وليفربول وأستون فيلا.
وبدأ واضحاً أن غوارديولا يعاني من أزمة دفاعية خانقة، ووسط هذه الأزمات تصدر الفريق الإنجليزي مجموعته في دوري أبطال أوروبا محققاً العلامة الكاملة (18 نقطة) بعد 6 انتصارات توالياً على لايبزيغ الألماني وريد ستار الصربي ويانغ بويز السويسري
ويأمل المدرب الإسباني، قيادة السماوي إلى التتويج بكأس العالم للأندية، ليصبح أول فريق في التاريخ الإنجليزي يفوز بخماسية الدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية. وفق “سبورت 24”.
يُذكر أن الفائز في هذه المواجهة سيتأهل لأول مرة في تاريخه إلى نهائي كأس العالم للأندية التي تقام في نسختها العشرين بالمملكة العربية السعودية.