مصنع “المليون شجرة” بـ”الجوف”

دشّن الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف مصنع “مشروع المليون شجرة” لعصر الزيتون، وذلك في منطقة بسيطا الزراعية بمنطقة الجوف، حيث كان في استقباله بموقع المشروع مالك المزرعة ناصر الحمد، وعدد من المسؤولين والقائمين على المصنع.
واستمع أمير الجوف خلال جولته في المصنع لشرح عما تتميز به المزرعة من استخدام أحدث طرق الزراعة العضوية، من آلية السقاية عبر الشرائح الإلكترونية، لضمان وصول الكميات الكافية من المياه لكل شجرة يوميًا.
وأشار الأمير خلال جولته بالمصنع، إلى الدور المهم الذي يقوم به القطاع الخاص في النهضة الزراعية، التي تشهدها محافظة طبرجل، ومنطقة الجوف بشكل عام، موضحاً أن المصنع يعد إضافة للاستثمارات الزراعية في الجوف.
وأوضح أن منطقة الجوف تُعد سلة غذاء المملكة، بمنتجاتها الزراعية المميزة، التي وصلت إلى درجة تنافسية عالية في الأسواق المحلية والعالمية. وفق “أخبار 24”.
ويتوفر في المزرعة 3 حصادات، تعد من أكبر الحصادات بالعالم، لقطف ثمار الزيتون وللاهتمام بجودة زيته يعصر الزيتون مباشرة بعد القطف، والمصنع والمعصرة من أحدث وأكبر المصانع والمعاصر في العالم؛ ويتم عصر ما يقارب 700 ألف كيلو من الزيتون يوميًا.
وتتم أولى مراحل صناعة زيت الزيتون بعد القطف مباشرة؛ فعند وصول ثمار الزيتون إلى المعصرة، يتم النفخ وغسل الثمار؛ لإزالة أوراق الشجر والأغبرة، ثم التنشيف، ثم الاتجاه إلى الأحواض التي تتسع إلى 200 طن من الزيتون تقريباً.
وقبل الاتجاه إلى المعصرة، تمر الثمار بمرحلة الجرش وبعدها إلى مرحلة العجانات بطريقة احترافية، تحافظ على جودة الزيت، ثم استخلاص الزيت، عبر فرازات خاصة، ويرسل الزيت إلى الخزانات للفلترة النهائية، دون أي استخدامات كيميائية أو إضافات.