ماذا ينتظر “الاتحاد” بعد وداع المونديال؟

ودّع نادي الاتحاد منافسات كأس العالم للأندية “السعودية 2023” مفرطًا في فرصة تحقيق إنجاز تاريخي جديد للكرة السعودية في مونديال الأندية واستغلال عامل الأرض والجمهور.
وسقط الاتحاد أمام الأهلي بطل إفريقيا بثلاثية نظيفة لحساب الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، لينهي الاتحاد مشواره في البطولة، فيما واصل الأهلي رحلته بالتأهل إلى نصف النهائي حيث ضرب موعدًا مع فلومينينسي البرازيلي.
ولا يزال للاتحاد حظوظ للمنافسة في 3 بطولات هذا الموسم، دوري روشن، كأس الملك، دوري أبطال آسيا.
في الدوري، يحتل الاتحاد المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة، وبفارق 19 نقطة عن الهلال المتصدر، وذلك بعد نهاية الجولة الـ 17 ولا يزال للفريق مباراة مؤجلة أمام النصر كان قد تأجلت بسبب مشاركته في مونديال الأندية.
ومن المقرر أن يلعب الاتحاد أمام الوحدة ، يوم السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة الـ 18 لدوري ورشن.
وفي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، نجح فريق الاتحاد في التأهل إلى دور الـ 8 من المسابقة بعد الفوز على نظيره الفيحاء بثلاثية في الدور ثمن النهائي.
ومن المقرر أن يلتقي فريق الاتحاد بنظيره الفيصلي، في دور الـ 8 بكأس الملك، في مباراة ستقام يوم الأحد 4 فبراير 2024 بملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، والتي تأجلت وكان مقررا أن تقام يوم 19 ديسمبر 2023.
وعلى المستوى الآسيوي، تأهل فريق الاتحاد لدور الـ 16 بالبطولة، بعدما احتل صدارة ترتيب المجموعة برصيد 15 نقطة، من فوز في 5 مباريات وخسارة مواجهة واحدة.
وقرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إقامة قرعة دوري أبطال آسيا 2024، يوم الخميس 28 ديسمبر 2023، وذلك في مقر الاتحاد، بالعاصمة الماليزية كوالالمبور. وفق “سبورت 24”.
ويتواجد الاتحاد بين أفضل أربع فرق التي تصدرت المجموعة في التصنيف الأول بجانب الهلال والعين الإماراتي والنصر.