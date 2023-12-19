“السوبر الإيطالي” بملعب “الأول بارك”

يستضيف ملعب استاد الأول بارك في العاصمة الرياض، مباريات كأس السوبر الإيطالي في الفترة بين 18 – 22 يناير المقبل، دور نصف النهائي والنهائي.
ويشارك في منافسات السوبر الإيطالي، كل من “نابولي، فيورنتينا، إنتر ميلان، لاتسيو”، إذ يلتقي نابولي فيورنتينا يوم 18 يناير فيما يواجه أنتر ميلان منافسه لاتسيو في اليوم الذي يصادف 19 ويتأهل الفائزان للنهائي بتاريخ 22 يناير 2024.
ويشارك نابولي حامل لقب الدوري، وإنتر ميلان حامل لقب الكأس، إلى جانب وصيفي المسابقتين لاتسيو وفيورنتينا، في كأس السوبر الإيطالي.
وقبل هذا الموسم، كانت كأس السوبر الإيطالي تقام من مباراة واحدة بين بطلي الدوري والكأس، وقد تغلب إنتر على جاره ميلان في النسخة الأخيرة بالرياض في يناير الماضي. وفق “سبورت 24”.
ويتسع ملعب الأول بارك لـ 25 ألف متفرج، وهو ملعب رياضي متعدد الأغراض، خاص بنادي النصر، حيث يستضيف مبارياته في مختلف المسابقات، واستضاف عدد من الأحداث الرياضية مثل كأس السوبر الإيطالي، كأس مارادونا بين برشلونة وبوكا جونيورز، ومباراة ودية بين منتخبي السعودية والبرازيل.