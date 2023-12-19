إطلاق استراتيجية وهوية “تنظيم الإعلام”

أطلق وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، استراتيجية وهوية الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، وذلك عقب صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على تنظيم الهيئة.
وتسعى الاستراتيجية الجديدة، لقيادة القطاع الإعلامي في المملكة نحو الريادة على المستويين الإقليمي والدولي، ورفع جاذبيته الاستثمارية، وتعزيز كفاءة كوادره الوطنية.
كما تهدف إلى رفع مساهمة قطاع الإعلام في الناتج الإجمالي، لتصل إلى 47 مليار ريال بحلول عام 2030، انطلاقًا من أهمية القطاع الذي يعد غنيًا بالفرص التي يمكن اغتنامها في تنويع الاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. وفق “أخبار 24”.