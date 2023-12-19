خدمات “أبشر” وفرت 23 مليار ريال

كشف محافظ الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، أنه باستخدام خدمات منصة “أبشر” تم توفير أكثر من 23 مليار ريال، ولم تعد هناك حاجة لزيارة فروع وإدارات وقطاعات وزارة الداخلية.
وقال الصويان في حديثه بملتقى الحكومة الرقمية، إنه تم تخفيض وقت التراخيص والمراجعات بنسبة 95%، كما تم تخفيض وقت إصدار التأشيرات من 48 ساعة إلى 60 ثانية فقط لدى وزارة الخارجية، وذلك بفضل الحكومة الرقمية.
وأوضح أن الجهات الحكومية في المملكة بعد التحول الرقمي أصبحت تتميز بالإنتاجية والكفاءة والإنجاز، حيث أصبحت 36% من المواعيد الصحية والاستشارات تقدم عن بعد من خلال المواعيد والعيادات الاستشارية التابعة لوزارة الصحة كما تم تقديم مدة العمليات الجراحية بنسبة 30% من خلال استخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وتقليل وقت التدخل لإنقاذ السكتات الدماغية من 105 دقائق إلى 29 دقيقة فقط.
وكشف الصويان أنه لم تعد هناك حاجة سوى لـ3 دقائق فقط للحصول على الوكالة في القطاع العدلي مقارنة مع 100 دقيقة سابقا، كما أنه من خلال استخدام التحول الرقمي هذا العام فقط استطعنا الاستغناء عن أكثر من 50 مليون زيارة من خلال الخدمات المقدمة عبر منصة ناجز، كما استطعنا تقليل مدة التقاضي من 427 يوما إلى 98 يوما فقط من خلال استخدام منصة “معين” في ديوان المظالم. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه باستخدام تقنيات الرقابة الذكية تم توفير أكثر من 200 مليون ريال سنويا، فيما تم تقليل الزيارات لفروع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بـ95% من خلال منصة “بلدي”، وستكون كل الخدمات رقمية العام القادم ولن يكون هناك زيارة لتلك الفروع.
ولفت الصويان إلى أنه بفضل التحول الرقمي أيضا تم تقليل الزيارات لوزارة التنمية البشرية بنسبة 74%، كما أن 4 أيام فقط باتت كافية لاستخراج التراخيص مقارنة مع 6 أشهر سابقا فيما يتعلق بمراكز مثل مراكز الحضانة ورعاية كبار السن، علاوة على أننا وصلنا إلى أكثر من 558 ألف متبرع خلال 24 ساعة في منصة “إحسان” كأكبر رقم في العالم.