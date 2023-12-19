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جديد المحليات > ماليزيا: “سلمان للإغاثة” علامة إنسانية “فارقة”
19/12/2023   5:03 م

ماليزيا: “سلمان للإغاثة” علامة إنسانية “فارقة”

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أشاد سفير ماليزيا لدى المملكة داتوك عبدالله، بالجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لمختلف الدول والشعوب ذات الاحتياج والمتضررة حول العالم، مؤكداً أن المركز أصبح علامةً فارقةً في مجال العمل الإنساني الدولي.

جاء ذلك خلال لقائه بالمستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة بمقر المركز في الرياض اليوم.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإغاثية والإنسانية ومستجدات العمل الإنساني في ماليزيا.  وفق “أخبار 24”.

ماليزيا: “سلمان للإغاثة” علامة إنسانية “فارقة”

جديد المحليات
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