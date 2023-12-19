أفضل مخترعة عالمية.. “سعودية”

كما قال الملهم، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان: “المستحيل ليس سعودياً”؛ فقد جسدت المخترعة السعودية ريناد بنت مساعد الحسين، وهي الطالبة في كلية الطب بجامعة الملك سعود، بحصولها على المركز الأول، وأفضل “امرأة مخترعة على مستوى العالم عام 2023″، في المسابقة العالمية للاختراعات ICAN2023 في كندا، مفهوم ولي العهد، وهو الذي لطالما عوّل وراهن على الشباب السعودي بمختلف اتجاهاتهم.
وهذا ليس الإنجاز الأول لريناد الحسين، وهي التي كانت فيما سبق، قد تمكنت من اختراع جهاز يساعد فئة الصم على قيادة السيارات، بـ”مستشعرات وحساسات صوتية”، التي يمكنها العمل عند استشعارها الأصوات خارج السيارة، حيث تتم ترجمتها عن طريق الترددات الصوتية، ومن ثم إرسالها إلى الجهاز داخل السيارة ويتم عرض اسم مصدر الصوت وصورته ولونه بصريًا، فيتمكن الأصم من إدراك هذه الأصوات عن طريق حاسة البصر بصورة مقاربة جداً للسامع. وفق “أخبار 24”.
وبدت الحسين وقتذاك، واثقةً من أن اختراعها سيسهم في تقليل المخاطر والحفاظ على أرواح السائقين الصم والآخرين؛ وإدراك الصم ما يحدث حولهم من أصوات مهمة أثناء القيادة، معللةً أن ما دفعها لهذا الاختراع، هو منع بعض الدول للصم من القيادة، لأنها تعتبرهم غير قادرين على سماع الأصوات المهمة أثناء القيادة.