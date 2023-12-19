الفنون البصرية تُنظم “إقامة التقاء” في باريس

واصلت هيئة الفنون البصرية، تنظيم برنامج إقامة التقاء بوش” المقام في مجمّعٍ ذي طابع معماريّ صناعيّ بمنطقة أوبيرفيلييه في مدينة باريس الفرنسية، تحت عنوان: “الفنّ قيد التشكيل”.
ويُقام هذا البرنامج الممتد لثلاثة أشهر خلال الفترة من 9 أكتوبر 2023 إلى 21 يناير 2024، على مساحةِ بوش التي تصل إلى 20 ألف متر مربّع بالمجمّع الذي يضم مبانيَ يعود تاريخ بنائها إلى عشرينيات القرن الماضي، ويأتي ذلك ضمن برنامج “إقامة التقاء” المُخصص لرعاية الفنّانين والفنّانات لدعم الإبداع، وتوفير فرصة ثمينة للاحتفاء بالمشهد الفنّيّ في المملكة محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا.
وتُقدّم مساحة بوش الفنّيّة مجموعة مذهلة من الفرص وإمكانيّة الالتقاء بفنّانين وفنّانات وقيّمين فنيين من جميع أنحاء العالم في مساحة إبداعيّة مشتركة، وتتّخذ لها من عبارة “الفنّ قيد التشكيل” إطارًا مفاهيميًّا؛ لدعم مجموعة مكوّنة من ثلاثة فنّانين بصريّين، وقيّم فني، على أن يكونوا سعوديّين ناشئين، أو في منتصف حياتهم المهنيّة، من خلال دعوتهم إلى التجريب والإبداع والتعاون عند الانخراط بأحد أهمّ المشاهد الفنّيّة في العالم.
ويدعم برنامج المُقيمين الأربعة تطوير ممارستهم الفنّيّة، ومسيرتهم المهنيّة، مع تسليط الضوء على ممارستهم الإبداعيّة ضمن السياق العالميّ عبر التجريب، وتفعيل الأفكار، والمبادرات، والتعاونات الجديدة، إلى جانب إتاحة الفرصة أمام المشاركين للتعرّف على بيئة بوش، ومنظومتها الفنّيّة التي تضم 260 فنّانًا، وقيّمين فنيّين. وفق “أخبار 24”.
وسيزور المشاركون أكثر المؤسّسات الفنّيّة المرموقة في باريس من متاحف ومراكز فنّيّة ومعارض، وسيتمكّنون من الالتقاء بالمبدعين الّذين يشكّلون عالم الفنّ اليوم في فرنسا والعالم؛ وتُختتم هذه الإقامة بمعرض استوديو مفتوح للمقيمين المشاركين؛ لعرض أعمالهم التي طوّرت عن طريق البحث والتعاون خلال مدّة الأشهر الثلاثة.
يذكر أن هيئة الفنون البصرية كانت قد أطلقت برنامج “إقامة التقاء” بالتعاون مع هيئة الأزياء في دورته الأولى المحلية في مدينة الرياض خلال العام الماضي 2022م، ويمتد هذا العام بنسخته العالمية إلى خارج المملكة في فرنسا بالتعاون مع شركة مانفيستو الشرق الأوسط ومساحة بوش الفنية؛ ليوفر للفنانين السعوديين فرصة التعرف على البيئة الفنية الفرنسية، والاستفادة من خبرات الفنانين العالميين، وتعريف الساحة الفنية الفرنسية بالمواهب السعودية؛ لتعزيز فرص تبادل الأفكار وتحسين مستوى المشهد الفني للمملكة عالميا.