اكتمال شبكة “حافلات الرياض”

اكتملت الشبكة الرئيسية لـ “حافلات الرياض”، ضمن مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بالمدينة؛ ليصل إجمالي عدد المسارات إلى 54 مساراً، تُخدم من خلال 679 حافلة، وعبر 2145 محطة ونقطة توقف.
ويشمل مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض تنفيذ شبكة متكاملة من القطارات والحافلات، تعمل على تلبية متطلبات النقل الحالية والمستقبلية في المدينة، ويسهم في تنمية البنية الاقتصادية وتعزيز قدرات مدينة الرياض التنافسية في شتى المجالات، وتعزيز مكانتها وجهةً اقتصاديةً سياحيةً نوعيةً.
ويهدف المشروع إلى تشغيل شبكة نقل عام متطورة وفق أحدث التقنيات من خلال 87 مساراً لـ “حافلات الرياض”، منها 54 مساراً تشكل الشبكة الرئيسية لها، إضافة إلى 33 أخرى مغذية لـ “قطار الرياض”.
ويتضمن المشروع أكثر من 2900 محطة ونقطة توقف لخدمة الركاب عبر أكثر من 800 حافلة، وتمتد بطول 1.9 ألف كم، وكذلك 6 مسارات لـ “قطار الرياض”، و84 محطة قطار تنتشر بأحياء العاصمة، وتعمل وسيلة نقل رئيسية للركاب عبر المدينة.
وأوضحت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، أن تطبيق “حافلات الرياض” يسهم في توفير تجربة رحلة سهلة لمستخدمي الشبكة، من خلال الاستفادة الكاملة من الخدمات المتاحة لهم والاستمتاع بتجربة رحلة مريحة وميسرة.
ويُمَكِّن التطبيق المستخدمين من التخطيط لرحلاتهم ونقاط الانطلاق ومعرفة المسارات وأوقات الرحلات بسهولة، وذلك من خلال خاصية “اختر وجهتك”، بالإضافة إلى القدرة على تتبع الرحلة من خلال الخريطة التفاعلية “تتبع مسارك”؛ لتوفير معلومات دقيقة حول الرحلات وتفاصيلها بسهولة.
كما يمكن للمستخدمين شراء تذاكر الرحلات والمتاحة من خلال التطبيق، باستخدام خاصية “اشتر تذكرتك”، حيث إن تلك الميزات المتقدمة تضمن توفير معلومات دقيقة ومريحة للمستخدمين، وتسهم في تحسين تجربة النقل العام في مدينة الرياض.
كما يتيح التطبيق دفع أجرة الرحلة رقميًا باستخدام جهاز الدفع الرقمي المتوفر داخل الحافلات؛ ليتكامل ذلك من الخدمات الأخرى؛ لتوفير تجربة رحلة تنقل متكاملة وسهلة الاستخدام.
وبخلاف ما يقدمه التطبيق، توفر البوابة الإكترونية الخاصة بـ “حافلات الرياض”، مجموعة متنوعة من الخيارات للركاب؛ لمعرفة مسارات الحافلات وآلية شراء التذاكر، كما تتيح خدمة “بطاقة درب” دفع أجرة الحافلة بسهولة، ويُمكن شراء البطاقة من خلال أجهزة أو مكاتب بيع التذاكر في محطات حافلات الرياض.
وفق “أخبار 24”.