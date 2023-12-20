الزيادة العاشرة على التوالي لـ “تاسي”

نجح المؤشر الرئيس “تاسي” للسوق المالية السعودية نهاية جلسة اليوم في تخطي مستوى 11700 نقطة؛ بعد أن غادره قبل 102 جلسة ومنذ 30 يوليو الماضي وقت أن بلغت قراءته 11789 نقطة، جاء ذلك بعد سلسلة ارتفاعات متتالية سجلها المؤشر امتدت 10 جلسات متتالية، مستفيداً من تحسن أسعار الأسهم بعد زيادة الطلب عليها، فيما سجلت السوق تراجعاً محدوداً في معدلات الأداء مقارنة بجلسة أمس (الإثنين).
وبنهاية تعاملات اليوم، أضاف مؤشر (تاسي) 37.12 نقطة نسبتها 0.32%، وصولاً إلى 11713.46 نقطة في مقابل 11676.34 نقطة أمس، لترتفع محصلة مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الجاري إلى 1235 نقطة، نسبتها 11.80%، عند المقارنة بنهاية تعاملات العام 2022 البالغة 10478 نقطة.
أما عن الإجماليات، فنجد انخفاضاً في السيولة المتداولة بنسبة 3.3 % إلى 6.2 بليون ريال، في مقابل 6.4 بليون أمس، فيما انخفضت الكمية المتداولة 10 % إلى 235 مليون سهم، في مقابل 261 مليوناً، بينما ارتفع عدد الصفقات المنفذة 0.90 % إلى 431 ألف صفقة في مقابل 427 ألفاً، انخفض معها متوسط الصفقة إلى 544 سهماً بنسبة 11 %.
وشهدت جلسة اليوم التداول بأسهم 230 شركة، ارتفعت أسهم 127 شركة منها، بينما انخفضت أسعار أسهم 89 شركة، واستقرت أسهم 14 شركة مقارنة بأسعارها نهاية جلسة أمس، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 11.181 تريليون ريال بزيادة قدرها 1.46 بليون نسبتها 0.01 %.
واستقرت مؤشرات 11 قطاعاً من السوق في المنطقة الخضراء، كان أكبرها صعوداً قطاع النقل بنسبة 2.13%، تلاه مؤشر تجزئة السلع الكمالية المرتفع 1.37 %، ثم المرافق العامة الصاعد 1.27%، وصعد مؤشر المواد الأساسية بنسبة 0.86%، فيما ارتفع مؤشر العقارات 0.51%.
وفي المقابل انخفضت مؤشرات 10 قطاعات أخرى، كان أكبرها خسارة قطاع الأدوية الهابط 1.14%، تلاه مؤشر السلع طويلة الأجل المتراجع 0.86%، وفقد مؤشر الرعاية الصحية 0.76% من قيمته، وخسر مؤشر الاتصالات 0.46 في المئة، فيما سجل قطاع الطاقة أقل خسارة نسبتها 0.09%. وفق “أخبار 24”.
وبالنظر إلى أداء السوق الموازية، فنجد ارتفاع مؤشرها (نمو حد أعلى) لليوم الثاني على التوالي، وصعد نهاية الجلسة بنسبة 1.46% تعادل 345 نقطة، صعوداً إلى 23915 نقطة، في مقابل 23570 نقطة أمس، وارتفعت السيولة المتداولة 5 % إلى 20.4 مليون ريال في مقابل 19 مليوناً، بينما تراجعت الكمية المتداولة 36 % إلى 1.2 مليون سهم في مقابل 1.89 مليون، نُفذت من خلال 2761 صفقة.