إقفال طرح ديسمبر بـ “10.5 مليار”

أنهى المركز الوطني لإدارة الدين استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر ديسمبر الجاري، ضمن برنامج صكوك الحكومة بالريال السعودي؛ إذ بلغ إجمالي حجم طلبات الاكتتاب حوالي 14.1 مليار ريال، وتم تحديد التخصيص بمبلغ قدره 10.5 مليار ريال.
وأوضح المركز في بيانٍ له، أن الإصدارات قُسمت إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 2.5 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2030، فيما بلغت الشريحة الثانية 7.9 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2035. وفق “أخبار 24”.
ويؤكد هذا الإصدار البيان الصادر من المركز منتصف شهر فبراير الماضي، والذي أكد استمراره -وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة- بالنظر في إمكانيـة الدخـول في عمليـات تمويليــة إضافيــة بشــكل اســتباقي عبــر القنــوات التمويلية المتاحة سواء محلياً أو دولياً، وحسب أوضاع السوق؛ وذلك لتعزيز وجود المملكة في أسواق الدين، وإدارة مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، مــع الأخذ بالاعتبار حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.