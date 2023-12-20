“150 ملياراً” عوائد السياحة بنصف عام

اجتذبت المملكة 53.6 مليون سائح خلال النصف الأول من العام الجاري، بواقع 14.6 مليون سائح وافد، و39 مليون سائح محلي.
وأوضح تقرير إحصائي لقطاع السياحة خلال تلك الفترة، نشرته وزارة السياحة، أن إجمالي الإنفاق السياحي في المملكة بلغ 150 مليار ريال، بواقع 86.9 مليار ريال من السياحة الوافدة، و63.1 مليار ريال من السياحة المحلية خلال نفس الفترة.
وأشار إلى تحقيق السياحة الوافدة أرقامًا تاريخية في النصف الأول من عام 2023؛ إذ سجلت نمواً بلغ 142% في أعداد السياح، و132% في معدل الإنفاق السياحي، مقارنةً بنفس الفترة من عام 2022.
كما نمت أعداد السياح الوافدين بشكل عام، وتصدرت أغراض الترفيه والعطلات قائمة الأغراض الأكثر جذبًا للسياح، بعدما حققت نمواً بلغ 347%، مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.
وبالمثل، حققت السياحة المحلية ارتفاعاً في الإنفاق السياحي بمعدل بلغ 16% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنةً بالفترة نفسها من 2022؛ وذلك لارتفاع متوسط مدة الإقامة من 4.6 ليلة إلى 6.3 ليلة في النصف الأول من 2023.
وتربع غرض الترفيه والعطلات قائمة أعلى الأغراض التي يفضلها السياح، بحوالي 16.6 مليون سائح، بنسبة 43% من إجمالي السياح، وبنسبة نمو بلغت 18%، مقارنة بالنصف الأول من عام 2022.
كما سجلت السياحة المغادرة ارتفاعاً في أعداد المغادرين من المواطنين والمقيمين غير السعوديين بمقدار 37%، مقارنةً بالنصف المماثل من عام 2022، كما ارتفع معدل إنفاقهم السياحي بنسبة 74% خلال نفس الفترة.
ويشكل السياح المغادرون من المقيمين غير السعوديين ما نسبته 45% من إجمالي السياح المغادرين، بارتفاع بلغت نسبته 24%، مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي. وفق “أخبار 24”.
فيما بلغت حصتهم من إجمالي الإنفاق السياحي خارج المملكة حوالي 66%، وقد شكل غرض زيارة الأصدقاء والأقارب ما نسبته 67% من إجمالي السياح المغادرين المقيمين غير السعوديين.
وبلغ متوسط مدة الإقامة للمقيمين غير السعوديين للغرض نفسه في النصف الأول من 2023م حوالي 45.5 ليلة، مقابل 19.3 ليلة في الفترة المماثلة من عام 2022؛ ما أسهم في ارتفاع إنفاق السياحة المغادرة للمقيمين غير السعوديين لجميع الأغراض بنسبة 109% خلال الفترة نفسها.
فيما سجلت أعداد السياح المغادرين السعوديين ارتفاعًا بنسبة 49%، وبالأخص للدول المجاورة، كما سجل إنفاقهم ارتفاعاً بنسبة 32%، مقارنة بالنصف الأول من 2022، بانخفاض في متوسط الإنفاق خلال الليلة من 559 ريالًا إلى 332 ريالًا للسياح السعوديين المغادرين خلال نفس الفترة.