بأمر ولي العهد.. توقيع خطة تنفيذية “سعودية – فرنسية”

أثمرت توجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بإجراء وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان زيارة رسمية إلى باريس، عن توقيع مشروع خطة تنفيذية بين المملكة وفرنسا للتعاون في مجالات القدرات والصناعات العسكرية والأبحاث والتطوير.
وعلى هامش الزيارة، بحث وزير الدفاع مع وزير القوات المسلحة الفرنسية سيباستيان ليكورنو، العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والتعاون العسكري والدفاعي، والرؤية المشتركة لأمن المنطقة واستقرارها، وكذلك المستجدات الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وبختام الزيارة التي أجريت في بدايتها مراسم استقبال رسمية بساحة التشريفات استُعرض فيها حرس الشرف وعُزف السلام الوطني للبلدين، دون وزير الدفاع كلمة في الكتاب الذهبي لمكتب وزير القوات المسلحة الفرنسية.
وحضر جلسة المباحثات رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا الدكتور فهد بن معيوف الرويلي، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.وفق “أخبار 24”.
وكان الأمير خالد بن سلمان قد بلغ برفقة وفد رسمي، العاصمة الفرنسية باريس في زيارةٍ رسمية، يلتقي خلالها عددًا من المسؤولين الفرنسيين؛ لبحث مجالات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين.