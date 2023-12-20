“غوارديولا”: هدفنا إنهاء العام “سمن على عسل”

أكد الإسباني “بيب غوارديولا”، المدير الفني لمانشستر سيتي، أن فريقه حقق فوزًا مستحقًا أمام أوراوا ريد دياموندز الياباني في طريقه إلى نهائي كأس العالم للأندية.
وقال غوارديولا، في تصريحات عقب نهاية اللقاء الذي حسمه السيتي بالفوز بثلاثية نظيفة: إن فريقه تحلى بالصبر أمام الفريق الياباني.
وأضاف غوارديولا أن لاعبي السيتي فرضوا أسلوبهم وحاولوا أن يكونوا بفعالية مستمرة خلال اللقاء، معربًا عن استمتاعه بالأجواء في جدة. وفق “أخبار 24”.
واختتم غوارديولا حديثه بالتأكيد على تفكيره من الآن في المباراة النهائية من أجل الفوز بها، وإنهاء العام بـ “سمن على عسل” بعد سلسلة التتويجات التي حققها الفريق خلال الموسم الماضي.
ويلتقي فريق مانشستر سيتي نظيره فلومينينسي البرازيلي، مساء يوم الجمعة المقبل، في نهائي النسخة الجارية من كأس العالم للأندية.