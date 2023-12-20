“رياضات إلكترونية” عالمية بـ “القدية”

ما زالت شركة القدية للاستثمار تكشف عن أهم المشاريع التي تثري المدينة الرائدة بقواعد بنيتها التحتية الترفيهية والسياحية؛ حيث أطلقت مؤخراً منطقة الألعاب والرياضات الإلكترونية متعددة الاستخدامات، والتي تُعد الأولى من نوعها في العالم.
واستعرضت مجلة “dezeen” البريطانية، أبرز التصميمات والمزايا التي ركزت عليها شركة “Populous ” الأمريكية للتصميم والهندسة المعمارية في مخططها لإنشاء منطقة الألعاب والرياضات الإلكترونية بالقدية، والتي تُعد نقطة محورية ترتكز عليها المناطق الأربع الأخرى لساحة الألعاب الإلكترونية؛ بهدف جذب ما يصل إلى 10 ملايين زائر سنوياً.
ونقلت المجلة على لسان المدير التنفيذي للشركة المصممة، ريس كورتني، أن التصميم المبتكر لواجهة الهيكل الخارجي للمباني والترتيب المكاني الداخلي يستجيب لاحتياجات رواد الساحة، ويعكس أيضاً المفهوم الإبداعي لدمج الخيال والواقع، حيث سيتكون المبنى الذي يتسع لـ 5155 مقعداً من 6 مستويات شبه منحرفة مدببة، تصطف على جانبيها أضواء النيون المبهرة لخلق بيئة بصرية مناسبة للألعاب الإلكترونية. وفق “أخبار 24”.
ولفت كورتني أيضاً إلى أن مساحة المنطقة ستتجاوز 500 ألف متر مربع، كما ستبلغ طاقتها الاستيعابية 73 ألف فرد، وتشتمل على 100 ألف متر مربع مخصصة لبيع الألعاب وتناول الأطعمة والترفيه، فضلاً عن وحدات سكنية نوعية وغرف فندقية بطراز يتلاءم مع هوية المنطقة؛ حيث ستستضيف المنطقة 25 نادياً للرياضات الإلكترونية من أنحاء العالم وتوفر لهم أماكن الإقامة والتدريب.
وأضاف أن منطقة الألعاب ستستضيف أكبر كمية من شاشات الفيديو مقارنة بأي ساحة للرياضات الإلكترونية في العالم، مما يلبي متطلبات الرياضات الإلكترونية الوطنية والدولية، كما سيتم تنظيم منطقة جلوس تقع في القاعة الرئيسية حول “ثريا رقمية” موضوعة في موقع مركزي ومصممة بشكل استراتيجي لتحسين المناظر التي تكملها مقاعد لمسية رباعية الأبعاد.