رحيل “الجبر”.. بمسيرة مشرفة بقطاع الأعمال

رحل عن عالمنا اليوم رجل الأعمال الشيخ عبداللطيف بن حمد الجبر عن عمر يناهز 86 عاما، تاركا وراءه مسيرة يفتخر بها أبناؤه الثمانية وبصمة بارزة بقطاع الأعمال.
ونعى وزير التجارة ماجد القصبي، الراحل، مشيراً إلى أنه كرس حياته لخدمة وطنه ومجتمعه، وكانت له إسهامات بارزة في القطاع التجاري والمصرفي والعمل الخيري والإنساني، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.
وكانت مدينة المبرز بمحافظة الأحساء قد شهدت عام 1937 ميلاد الراحل، وحصل على شهادة الابتدائية وبعدها شق طريقه إلى عالم الأعمال حيث تقلد العديد من المناصب في عدد من الشركات والبنوك، فضلا عن مسيرته في مجلس الشورى وعالم الصحافة.
وتولى “الجبر” منصب الرئيس التنفيذي لشركة الجبر التجارية التي امتلكها مع أخويه عبدالعزيز ومحمد وتعمل في مجال التجارة والصناعة والاستثمار منذ عام 1954م، كما ترأس مجلس الإدارة بمصنع كرتون الخليج منذ تأسيسه عام 1992م.
وكان رجل الأعمال الراحل عضوا في مجلس إدارة عدد من الشركات منها الشركة العربية المتحدة لصناعة العلب، وشركة عطارد، ومجلس إدارة الشركة السعودية للأربطة الطبية، والغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية، واللجنة التجارية الوطنية بمجلس الغرف التجارية السعودية، الشركة الخليجية لصناعة الملح، كما كان عضوا منتدبا للشركة الشرقية للتنمية الزراعية.
وتقلد أيضا مناصب في بعض الجهات الحكومية منها عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وعضو لجنة الاستثمار بها، وعضو مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية بالمؤسسة العامة للسكك الحديدية، كما كان عضوا بمجلس الشورى وعضوا بلجنتي الشؤون الاقتصادية والشؤون الخارجية، وعضوا في مجلس أمناء صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، وعضوا بمجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية، وعضو المجلس البلدي بلدية الدمام 4 سنوات.
كما كان الراحل أيضا عضوا بعدة جمعيات منها جمعية البر بالمنطقة الشرقية والجمعية الخيرية لرعاية وتأهيل المعاقين بالمنطقة ذاتها، وجمعية الصداقة السعودية الصينية المشتركة منذ تأسيسها في عام 1417هـ.
وفي عالم الصحافة وقطاع التعليم برز كعضو مجلس إدارة بمؤسسة عكاظ للصحافة والنشر منذ عام 1419هـ، وعضوا بمجلس الإدارة بمدارس دار العلوم 4 سنوات، كما شارك خلال الأربعين سنة الماضية في عدد من الوفود والمؤتمرات التجارية والاقتصادية في دول مجلس التعاون، والعراق، والأردن، ولبنان، والفلبين، وكوريا، والباكستان، والهند، وتايوان، وبريطانيا، وألمانيا، وسويسرا والصين الشعبية. وفق “أخبار 24”.
ونال العديد من الجوائز منها جائزة “منظمة السلام والازدهار العالمي” في 13 أكتوبر 2015، ليصبح أول سعودي يحصل على هذه الجائزة تقديراً لأعماله الإنسانية ودعمه للشباب، كما نال جائزة لجنة وزراء شؤون التنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي تقديراً لجهوده واعتباره من الشخصيات الخليجية الرائدة لعام 2022 في مجال العمل الاجتماعي، فضلا عن منحه وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى.