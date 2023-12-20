تغريم وكالة سيارات لتأخرها في توفير “قطع غيار”

فرضت وزارة التجارة غرامة على وكالة سيارات بمحافظة خميس مشيط، بمبلغ 50 ألف ريال، لارتكابها مخالفة عدم توفير قطع غيار خلال المدة المحددة نظاماً.
وقالت الوزارة إن الفرق الرقابية التابعة لها ضبطت الوكالة لمخالفتها لنظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية، ولائحة أحكام الضمان والصيانة وتوفير قطع الغيار، بعدم توفيرها قطع غيار خلال المدة المحددة نظاماً (14 يوما لتوفير القطع ذات الطلب النادر).
وأبانت أنه جرى إحالة محضر الضبط إلى هيئة النظر في مخالفات نظام الوكالات التجارية، التي باشرت الواقعة واطلعت على التقارير الفنية وإفادة الوكالة، وعليه قررت تغريم الوكالة مبلغ 50 ألف ريال وفقاً لنظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية. وفق “أخبار 24”.