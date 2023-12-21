وجرت مراسم التوقيع خلال زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف إلى اليابان، حيث وقع المذكرة كلٌ من الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة نيبون لتأمين الصادرات والاستثمارات اليابانية أتسوو كورودا. وفق “أخبار 24”.