وقع بنك التصدير والاستيراد السعودي مذكرة تفاهم مع شركة نيبون لتأمين الصادرات والاستثمارات اليابانية (NEXI) ، وذلك لتعزيز تصدير المنتجات والخدمات بين المملكة واليابان.
ويسعى الجانبان بموجب الاتفاقية إلى توفير حلول تأمينية لدعم تصدير المنتجات والخدمات بين البلدين، والعمل على تحديد وتقليص المخاطر المحتملة المتعلقة بالمعاملات العابرة للحدود؛ مثل: المخاطر السياسية والتجارية.
وتعزز الاتفاقية عمليات تيسير التجارة الدولية والأنشطة الاستثمارية، وتقليل الخسائر المالية المحتملة التي قد تتعرض لها الشركات من خلال توفير التغطية التأمينية، وتأمين ائتمان الصادرات، وتأمين الاستثمار.
وجرت مراسم التوقيع خلال زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف إلى اليابان، حيث وقع المذكرة كلٌ من الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة نيبون لتأمين الصادرات والاستثمارات اليابانية أتسوو كورودا. وفق “أخبار 24”.
وتعد اليابان من الأسواق العالمية الرئيسية التي يُحرص على توسيع انتشار المنتجات السعودية فيها، والتطلع لتعزيز العلاقات التجارية وتنويع الاستثمارات والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة، من خلال التعاون مع شركة NEXI اليابانية.
يُذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي يسهم بدور محوري في تمكين وتنمية الصادرات السعودية غير النفطية، عبر سد الفجوات التمويلية وتقليص المخاطر التي تواجه المصدرين المحليين.