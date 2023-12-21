“ساما” يرخص لـ”وساطة تمويل”

منح البنك المركزي السعودي “ساما”، لشركة “التفاعل الذكي للوساطة الرقمية”؛ لمزاولة نشاط الوساطة الرقمية لجهات التمويل، ليبلغ إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط في المملكة ثلاث شركات.
ويأتي القرار ضِمن مساعي “ساما” لدعم قطاع التمويل وتمكينه، وتحقيق أهداف رفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها.
ويهدف القرار لتمكين الابتكار في الخدمات المالية المقدمة وتشجيعه، بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع. وفق “أخبار 24”.
ويشدد البنك على أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قبل البنك المركزي، مؤكدًا أنه يمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني.