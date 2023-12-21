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21/12/2023   7:01 ص

“الذكاء” يبتكر “مضادات حيوية”

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اكتشف العلماء أول فئة جديدة من المضادات الحيوية منذ أكثر من 60 عامًا باستخدام الذكاء الاصطناعي، وهي فعالة ضد مجموعة واسعة من البكتيريا المقاومة للأدوية.

وطور باحثون في معهد “ماساتشوستس” للتكنولوجيا (MIT) بالولايات المتحدة هذه المضادات الحيوية الجديدة، التي أطلق عليها اسم “halicin” والتي تحارب المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين (MRSA).

كما استخدموا تقنية “التعلم العميق” لتحليل كمية هائلة من البيانات حول بنية البكتيريا وكيفية عمل المضادات الحيوية، لتحديد صيغ جديدة للمضادات الحيوية القاتلة للبكتيريا دون الإضرار بالخلايا البشرية. وفق “أخبار 24”.

“الذكاء” يبتكر “مضادات حيوية”

طب وتداوي
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