“الخريجي”: علاقتنا بروسيا “مهمة”

أكد نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، عمق العلاقات العربية الروسية، وأهمية العمل على تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للجميع.
وتطرق المهندس الخريجي لدى مشاركته في منتدى التعاون العربي الروسي في دورته السادسة بمدينة مراكش، نيابة عن الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، إلى القضايا العربية، وأهمية العمل المشترك لإيجاد الحلول المناسبة لها.
وناقش المجتمعون، تطورات الأوضاع الخطرة في غزة ومحيطها، والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار هناك، بما يحقق الحماية الكاملة للمدنيين العزّل، وأهمية تأمين ممرات آمنة لإدخال المساعدات الإنسانية والضرورية العاجلة، لتجنب حدوث كارثة إنسانية، ووقف التهجير القسري لسكان القطاع. وفق “أخبار 24”.
كما جرى مناقشة عددٍ من القضايا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
واستعرضوا نتائج الدورة الخامسة لمنتدى التعاون العربي الروسي، مؤكدين أهمية الحوار والتعاون وتظافر الجهود للقضايا الإقليمية والدولية وتعزيز أمنها، وأهمية وقف القتال للحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
وعلى هامش مشاركته في المنتدى، التقى نائب وزير الخارجية، بوزير خارجية جمهورية السودان علي الصادق.
وجرى خلال اللقاء، بحث مستجدات الأوضاع في جمهورية السودان، وسبل دعم جميع الحلول السياسية بما يضمن أمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق.