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رياضة > الشنقيطي يسافر إلى فنلندا لإجراء “الجراحة”
21/12/2023   7:09 ص

الشنقيطي يسافر إلى فنلندا لإجراء “الجراحة”

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أعلن نادي الاتحاد أن لاعبه مهند الشنقيطي سيسافر غدًا، الخميس، إلى فنلندا لإجراء عملية جراحية على موضع إصابته، بعد أن أكمل الجهازان الإداري والطبي الترتيبات اللازمة.

وواصل الفريق بقيادة المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو تدريباته استعدادًا لمواجهة الرائد يوم السبت المقبل في إطار منافسات دوري روشن.

وقسم الجهاز الفني اللاعبين في نهاية التدريب إلى مجموعتين، واختتم خلالها الحصة التدريبية بمناورة كروية.

وتواجد زكريا هوساوي في العيادة الطبية لمتابعة إصابته، بعد تعرضه لكدمة في مشاركته الماضية مع الفريق. وفقاً لـ”سبورت 24″.

فيما، يواصل اللاعبان عبد الله الجدعاني وأحمد شراحيلي برامجهما التأهيلية وفقا للخطة الموضوعة لهما.

الشنقيطي يسافر إلى فنلندا لإجراء “الجراحة”

رياضة
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