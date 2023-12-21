جيسوس يستبعد الفرج.. و”محاولات هلالية” للحلّ

كشفت مصادر خاصة أن مدرب الهلال، البرتغالي جورجي جيسوس، استبعد قائد الفريق سلمان الفرج من قائمة مواجهة أبها المقرر إقامتها مساء الغد ضِمن منافسات دوري روشن.
وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ”سبورت 24″، أن جيسوس لم يستدعِ الفرج إلى قائمة الفريق التى ستدخل معسكراً مغلقاً استعدادًا للمباراة، وذلك ضِمن العقوبة التي فرضها المدرب على اللاعب في أعقاب الخلاف الذي حدث بينهما في الدقائق الأخيرة من مباراة الهلال والتعاون في كأس الملك.
ويأتي قرار جيسوس باستبعاد الفرج من قائمة مواجهة أبها رغم مشاركة لاعب الوسط في التدريبات وتعهده بعدم تكرار ما حدث.
وأشارت مصادر إلى أن هناك محاولات إدارية لإقناع جيسوس بضم اللاعب خصوصاً أنه قد اعتذر عن تصرفه.