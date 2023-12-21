6 مواقع إشارات مشاة “ذكية” برفحاء

فعّلت أمانة منطقة الحدود الشمالية، ممثلة ببلدية محافظة رفحاء، تقنية إشارات المشاة الذكية التي تعمل من خلال نظام يعتمد على المجسّات المتصلة بنظام ضوئي أرضي، يتناغم مع إضاءة الإشارات، وذلك في 6 مواقع حيوية، ضمن مرحلتها الأولى.
وتتميز معابر المشاة الذكية، التي تأتي ضمن مبادرات الأمانة وتوجهاتها نحو المحافظة الذكية، بجودتها ووضوحها لقائدي المركبات ومرتادي الطرق، من خلال رصف معابر المشاة من الإنتر لوك الأسمنتي، مع إضافة إنتر لوك مضيء على جوانب المعبر وبواجهة المطب؛ لكي يكون أكثر وضوحًا من سابقة من المعابر العادية.
كما يحتوي على قواطع زجاجية مضيئة على أرصفة المعبر وقبله؛ لكي يكون نقطة تهدئة لقائدي المركبات، وعداد للثواني لتسهيل عبور المشاة ومعرفة الوقت الزمني لكي يعبر، بالإضافة للعمود الذكي الخاص بالمكفوفين، والذي يتميز بمستشعرات أثناء عبور أي شخص، بحيث تكون الإشارة حمراء، يصاحبها صوت تنبيهي بعدم العبور، ويسمح أيضا بالعبور للمشاة أثناء تحول إشارتهم للون الأخضر. وفق “أخبار 24”.
وتسهل التقنية حركة المشاة بين المجمعات التجارية وحمايتها من الحوادث وتهدئة الحركة داخل المحافظة وانسيابية حركة السيارات، وذلك من خلال عدم السماح للمشاة بعبور الشارع من أي مكان وتوجيههم للعبور من الممرات المخصصة للمشاة مما يوفر الأمان لهم.