مجلة هولندية: “الرياض” مركز زراعي جديد

تسعى الجهات المعنية بالزراعة في المملكة نحو تحقيق اكتفاء ذاتي من المحاصيل الزراعية الأساسية، حيث تدعم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية “إيفاد” منذ تأسيسه عام 1977 بثلثي الدعم التنموي العربي، كما تدعم المزارعين السعوديين من خلال منظومة متكاملة تشجعهم على الابتكار وزراعة المحاصيل الاستراتيجية بمختلف الطرق الحديثة.
وفي هذا الصدد، ركزت مجلة “vertical farm” الهولندية المتخصصة على جهود شركة “مورق” التخصصية الزراعية بالتعاون مع مجموعة “YesHealth” التايوانية في بناء أكبر مزرعة عمودية بالمملكة وتحديداً في العاصمة الرياض، والتي ستكون الأعلى ارتفاعاً بمنطقة الشرق الأوسط.
وذكرت المجلة الهولندية على لسان المدير التجاري في المجموعة جيسر هانسن، أنه من المخطط أن يتم حصد أول محاصيل المزرعة الخريف المقبل، حيث يجري الآن إتمام تركيب المعدات واختبارها في المزرعة التي ستتجاوز المساحة المزروعة بها 18 ألف متر مربع في شكل مصفوفات عمودية بارتفاع 15 مترا ومساحة مسطحة تقارب 4500 متر مربع.
وأضاف هانسن أنه من المخطط أن تنتج المزرعة التي ستُشيد على بُعد 20 كيلومتراً من وسط الرياض، نحو ألفي كيلوغرام من المنتجات والخضراوات الورقية الطازجة يومياً، للمساهمة في الاكتفاء الذاتي من تلك المنتجات بدلاً من المنتجات المستوردة عالية الكربون، وضمان منتج زراعي سعودي صحي وذي جودة عالية للمستهلكين في الرياض وما يحيطها من المدن والمناطق. وفق “أخبار 24”.
واستعرضت المجلة أيضاً معلومات مهمة عن المزرعة العمودية، ومنها أنها ستكون بالمنطقة الصناعية الثانية بالرياض، وتُسلم بنهاية العام الجاري، ويبلغ ارتفاعها 16 متراً، وستنتج أكثر من 900 طن من الورقيات والمستنبتات سنوياً، ويعمل بها 30 موظفا بدوام كامل، وتعمل بالتقنية الحديثة عبر أتمتة جميع مراحل الزراعة من بذر البذور حتى الحصاد.