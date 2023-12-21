“121 %” ارتفاع توريد القمح عن الموسم الماضي

أكدت الهيئة العامة للأمن الغذائي انتهاء موسم شراء القمح المحلي لهذا العام، وذلك بتوريد صافي 1,1 مليون طن، بارتفاع 121% عن الموسم الماضي، وبقيمة بلغت نحو 2 مليار ريال.
وأوضح محافظ الهيئة، أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن الهيئة قامت بإقفال الموسم في 26 أكتوبر الماضي، واستكملت صرف كامل مستحقات المزارعين، وذلك بعد إتمام كافة الإجراءات النظامية عبر المنصة الإلكترونية “محصولي”.
وأشار إلى أن القمح المحلي يعد أحد المصادر المعتمدة لدى الهيئة في تأمين احتياجات المملكة من القمح لتحقيق الأمن الغذائي المحلي، إضافة إلى الكميات المخصصة للمستثمرين السعوديين في الخارج، والمناقصات العالمية التي تطرحها الهيئة والتي تتنافس فيها الشركات العالمية الكبرى المتخصصة في تجارة الحبوب والمؤهلة، وذلك في إطار استراتيجية الهيئة بتنويع مصادر شراء القمح.
ولفت إلى أن إجمالي عدد المزارعين الذين قاموا بالتوريد هذا الموسم بلغ أكثر من 3 آلاف مزارع من إجمالي 3,7 ألف مزارع مسجل بالمنصة بارتفاع 27% عن العام الماضي، وبنسبة 86% من إجمالي المزارعين المسجلين، فيما بلغ عدد المزارعين الأفراد الذين قاموا بالتوريد 2,910 مزارعين.
وأضافت أن عدد المزارعين المتعاقدين مع الشركات الزراعية المسجلة بلغ 148 مزارعاً قاموا بالتوريد، وجاءت منطقة القصيم في مقدمة مناطق المملكة توريداً للقمح المحلي بصافي كمية 309 آلاف طن وبارتفاع 186% عن الموسم الماضي، ثم منطقة الجوف بصافي كمية أكثر من 231,6 ألف طن بنسبة ارتفاع 71%، وتلتها منطقة تبوك بصافي كمية أكثر من 221 ألف طن وبارتفاع 41%، ثم منطقة حائل بصافي كمية 204,2 ألف طن بارتفاع 232%، ثم وادي الدواسر بصافي كمية 89,7 ألف طن بارتفاع 348%، ثم الخرج بصافي كمية أكثر من 70 ألف طن بارتفاع 71%، ثم الرياض بصافي كمية 56,3 ألف طن بارتفاع 337%، والأحساء بصافي كمية تخطت 4 أطنان بارتفاع 245%.