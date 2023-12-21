“تراث المدينة” تبدأ عملها باتفاقية مع “مدن”

وقعت شركة “تراث المدينة” إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة المتخصصة بالتمور مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” اتفاقية لاستلام أرض في المدينة المنورة لإقامة مصنع متخصص للتمور.
وقال الرئيس التنفيذي لـ”تراث المدينة” المهندس بندر القحطاني، إن الاتفاقية تُطلِق العمل للخطة القادمة للشركة بإنشاء مصنع متكامل للتمور بالمدينة، مضيفاً أنه سيبدأ العمل لإنشاء المصنع خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بعد اعتماد المخططات والمواصفات المطلوبة وفق أحدث التقنيات العالمية التي ستطور من صناعة التمور وخاصة تمور العجوة.
وكان صندوق الاستثمارات العامة قد أطلق شركة تراث المدينة المتخصصة بالتمور في سبتمبر الماضي التي تهدف لرفع قيمة منتجات تمور العجوة وكذلك التمور المختلفة محلياً ودولياً.
ومن المتوقع أن تشهد تمور العجوة وباقي التمور السعودية خلال الفترة القادمة نمواً كبيراً مع دخول متنافسين جدد في هذا القطاع وفتح منافذ تسويق جديدة ومختلفة محلياً ودولياً؛ إذ تنتج المملكة أكثر من 3.1 مليون طن من التمور المتنوعة في مناطق مختلفة من المملكة بوجود 34 مليون نخلة منتجة موزعة على مساحات شاسعة. وفق “أخبار 24”.
وتشهد مناطق السعودية وجود أكثر من 10 مهرجانات للتمور خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر من كل عام تفتح منافذ بيع الإنتاج للمزارعين في تلك المناطق، فيما تعد تمور العجوة من أهم التمور في العالم لما تحتوي عليه من أهمية بالغة من بين التمور المختلفة وتعتبر النوعية الوحيدة من بين أنواع التمور التي وردت في السيرة النبوية.
وتهتم شركة تراث المدينة بالعجوة وبالتمور بالمملكة بشكل عام حيث من المقرر أن تفتح الشركة منافذ بيع متعددة لتسويق التمور في مختلف دول العالم لتساعد المزارعين في بيع منتجاتهم عبر تلك المنافذ وفق آلية وسياسات محددة تقررها الشركة لاحقاً لرفع قيمة التمور السعودية محلياً ودولياً.