“1.33” مليار ريال إيرادات “المنشآت”

كشفت الهيئة العامة للإحصاء أن إجمالي الإيرادات التشغيلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بلغ 1,3 مليار ريال خلال العام الماضي مرتفعاً بنسبة 5.8 % عما كان عليه خلال عام 2021، فيما بلغ إجمالي النفقات التشغيلية 687.8 مليار ريال مرتفعًا بنسبة 4.3% كما بلغ إجمالي تعويضات المشتغلين 164.2 مليار ريال ليسجل ارتفاعاً سنوياً بنسبة 5.4%.
ولفتت إلى أن الإيرادات التشغيلية في المنشآت ذات الحجم المتوسط ارتفعت بنسبة 6.3 % لتبلغ 597.8 مليار ريال، مدعومة بإيرادات أنشطة الصناعة التحويلية وأنشطة تجارة الجملة والتجزئة، وأنشطة التشييد التي تقدمت بقية الأنشطة الاقتصادية في قيمة إيراداتها خلال العام الماضي، مضيفة أن الأنشطة العقارية، والأنشطة المهنية، وأنشطة الصناعة التحويلية حققت معدلات نمو مرتفعة مقارنة ببقية الأنشطة الاقتصادية، حيت ارتفعت بنسب 22.0% و11.5% و10.3% على الترتيب.
وأشارت النتائج أيضاً إلى ارتفاع النفقات التشغيلية في المنشآت متوسطة الحجم بنسبة %4.6 مقارنة بعام 2021م، لتبلغ 287.9 مليار ريال، وكانت النفقات في أنشطة الصناعة التحويلية، وأنشطة تجارة الجملة والتجزئة، وأنشطة التشييد الأعلى مقارنة ببقية الأنشطة.
وأكدت ارتفاع الإيرادات التشغيلية في المنشآت صغيرة الحجم بنسبة 6.4% لتبلغ 358.9 مليار ريال خلال عام 2022م مدعومة بإيرادات أنشطة تجارة الجملة والتجزئة، وأنشطة التشييد، وأنشطة الصناعة التحويلية التي حققت أعلى قيمة إيرادات مقارنة بالأنشطة الاقتصادية الأخرى.
ونبهت بأن أكثر الأنشطة الاقتصادية نمواً في فئة المنشآت صغيرة الحجم من جانب الإيرادات التشغيلية هي أنشطة الصناعة التحويلية، والأنشطة المهنية حيث ارتفعت بنسبة 11.1% لكل منهما، يليها أنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 10.8% على أساس سنوي مقارن.
ولفتت إلى أن إجمالي النفقات التشغيلية في المنشآت صغيرة الحجم بلغ 186.5 مليار ريال خلال عام 2022م مرتفعاً بنسبة 4.5%، فيما بلغ إجمالي تعويضات المشتغلين 45.8 مليار ريال وبنسبة ارتفاع 6.5% وذلك مقارنة بعام 2021م، فيما ارتفعت تعويضات المشتغلين بنسبة 5.0 % على أساس سنوي مقارن لتبلغ 74.2 مليار ريال، وعلى مستوى الأنشطة الاقتصادية تقدمت أنشطة الصناعة التحويلية، وأنشطة التشييد، وأنشطة تجارة الجملة والتجزئة بقية الأنشطة الاقتصادية الأخرى في حجم تعويضات المشتغلين.
وكانت الإيرادات التشغيلية في المنشآت متناهية الصغر الأقل مقارنة بالمنشآت الأخرى حيث سجلت قيمتها 382.7 مليار ريال مرتفعاً بنسبة 4.7% عما كان عليه خلال عام 2021م، وكانت تجارة الجملة والتجزئة، والصناعة التحويلية، والتشييد جاءت في مقدمة الأنشطة الاقتصادية من حيث تحقيق الإيرادات في فئة المنشآت متناهية الصغر، كما ارتفعت النفقات التشغيلية بنسبة 3.7% مقارنة بالعام السابق، ليبلغ إجمالي النفقات 213.3 مليار ريال، بينما بلغ إجمالي تعويضات المشتغلين في فئة المنشآت متناهية الصغر 44.1 مليار ريال مرتفعة بنسبة 5.2% مقارنة بعام 2021م.
وفق “أخبار 24”.