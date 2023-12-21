8 التزامات على مرخصي “الأنشطة الثقافية”

حددت وزارة الثقافة إجراءات تراخيص الأنشطة الثقافية والالتزامات التي يجب على المرخص له مراعاتها عند إقامة مثل هذه الأنشطة، وذلك في لائحة طرحتها عبر منصة استطلاع لتنظيم منح الحصول على التراخيص وإجراءاتها والالتزمات المترتبة عليها.
وألزمت الوزارة، في لائحة التراخيص هيئة المسرح والفنون الأدائية المطروحة، المرخص له بمراعاة الأحكام الواردة في اللائحة وقواعد التراخيص والأنظمة واللوائح السارية في المملكة، وعدم الإساءة للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بأي شكل من الأشكال، وعدم ارتكاب أي فعل من شأنه الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة.
كما ألزمته بإبراز الترخيص في مكان واضح وبشكل مستمر بمقر ممارسة النشاط الثقافي، على المرخص له بجانب اتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة في المقر، ويشمل ذلك التأكد من الصيانة والمعدات والمباني الموجودة فيه والمستخدمة في النشاط الثقافي وغير ذلك من التزامات الأمن والسلامة المعتمدة من الجهات المختصة وفق الأنظمة ذات الصلة.
وشددت على ضرورة التعاون مع المراقبين والمشرفين المختصين وتقديم الدعم اللازم لهم لتنفيذ مهامهم، وأن تكون جميع المستندات النظامية للمرخص له سارية المفعول، بالإضافة إلى الالتزام بالتعليمات والتعاميم الصادرة من الهيئة.
ونبهت الوزارة بأن تقديم طلب الترخيص يكون من خلال منصة أبدع، أو من خلال التقديم المباشر للهيئة عند تعذر استخدام منصة أبدع وفقاً للطريقة التي تحددها الهيئة والنماذج المعتمدة من قبلها، مشددة على ضرورة الحصول على كافة التراخيص اللازمة من جميع الجهات ذات العلاقة، بجانب سداد المقابل المالي المحدد في قواعد التراخيص، واستيفاء أي شروط أخرى منصوص عليها في قواعد التراخيص. وفق “أخبار 24”.
وأوضحت الوزارة العقوبات التي حددتها لمخالفي أحكام اللائحة أو قواعد التراخيص والتي تمثلت في الإنذار أو تعليق الترخيص، إلى حين تصحيح المخالفة، أو إلغاء الترخيص، كما يمكنها تشديد الجزاء من خلال إدراج المخالف ضمن قائمة المنع لمدة لا تتجاوز 3 سنوات عند تكرار أي مخالفة خلال فترة 6 أشهر من تاريخ إيقاع الجزاء الإداري.
وأكدت أنه يجوز الاعتراض على القرارات الصادرة من هيئة المسرح والفنون الأدائية بشأن مقدم الطلب أو المرخص له خلال 60 يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار، وفي حال قبول الاعتراض تقوم الوزارة بإصدار قرار مسبب لتصحيح قرار الهيئة وتوجيهها لاستكمال الإجراء اللازم خلال مدة زمنية لا تتجاوز 30 يوماً، في حال رفض الاعتراض يحق للمعترض التظلم أمام القضاء الإداري وفقاً لنظامه.
وكان الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية سلطان البازعي كشف في وقت سابق عن طرح تراخيص تطرح لأول مرة في القطاع المسرحي بالسعودية، هي ترخيص “الفرق المسرحية”، وتوقع أن يتم الفراغ من الإجراءات النظامية لتلك الرخصة مع نهاية العام الجاري، مشدداً على ضرورة أن يكون لدى الفرقة المسرحية مستوى معين من الإدارة والحوكمة حتى يكون لها كيانها القانوني الواضح.
وحدد سلطان البازعي، الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية أهم الشروط التي يجب توفرها للعروض المشاركة في المهرجان، وتشمل النص الجيد، وضوح الرؤية الإخراجية، النضج في الرؤية الإخراجية، والمعرفة الكاملة باقتصاديات العمل المسرحي.