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21/12/2023   1:45 م

“أمراض” تحرم من “الإنجاب”

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كشفت دراسة حديثة أن هناك 74 حالة مرضية بينها اضطرابات القلب والأوعية الدموية والسكري، تزيد من احتمالات عقم الرجل أو المرأة في وقت لاحق من الحياة، وذلك عند الإصابة بها في مقتبل العمر.

ووجد الباحثون في جامعتي هارفارد وأكسفورد أن مشاكل الصحة السلوكية، مثل إدمان الكحول والفصام، كان لها التأثير الأكبر على عدم الإنجاب بين الرجال الذين تم تشخيصهم في العشرينيات من العمر.

وأظهرت النتائج أن النساء قد يصبن بالعقم ولا ينجبن أطفالاً على الأرجح بسبب أمراض المناعة الذاتية والالتهابات مثل التصلب المتعدد، واضطرابات القلب والأوعية الدموية، ومرض السكري من النوع 2، وذلك عند تشخيصهن في أوائل العشرينيات من عمرهن.

وأشارت إلى أن من بين الأمراض التي ترتبط بزيادة معدلات عدم الإنجاب أيضاً لدى النساء، السمنة، وارتفاع ضغط الدم، واضطرابات تخثر الدم، والعدوى المهبلية، وعدم انتظام فترات الحيض.​ وفق “أخبار 24”.

ووفق الدراسة التي حللت بيانات 2.5 مليون رجل وامرأة، كانت أقوى العوامل المؤثرة على القدرة على الإنجاب في المستقبل، الأمراض الوراثية الخلقية، والاضطرابات الأخرى منذ الولادة، ومشكلات الصحة العقلية، والاضطرابات التي تؤثر على الجهاز العصبي، مثل مرض التصلب العصبي المتعدد والتهاب المفاصل عند الأطفال.

“أمراض” تحرم من “الإنجاب”

طب وتداوي
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