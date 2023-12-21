مقترح تعديل نظام المخدرات يطالب بـ”إلغاء الجلد”

كشفت مصادر خاصة أن مقترح تعديل نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المقدَّم من عضو مجلس الشورى الدكتور هادي اليامي، يطالب بإلغاء عقوبة الجلد من النظام.
وفي حديثها لـ”أخبار 24″، أضافت المصادر أن هناك معارضة من اللجنة الأمنية بمجلس الشورى لهذا المقترح مما جعلها تطالب بالتريث لحين صدور نظام العقوبات، مشيرة إلى أن مقترح التعديل يستهدف أكثر من مادة في باب العقوبات من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
والاثنين الماضي، ناقش مجلس الشورى مشروعاً بشأن مقترح تعديل نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 8/7/1426هـ ، المقدم استناداً للمادة (23) من نظام المجلس من عضو المجلس الدكتور هادي اليامي، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير تقدمت به اللجنة الأمنية والعسكرية. وفق “أخبار 24”.
وكانت هيئة حقوق الإنسان بالمملكة، أعلنت نهاية إبريل 2020م عن صدور أمر ملكي يقضي بإلغاء إعدام القصّر، كما أصدرت المحكمة العليا قراراً بإلغاء عقوبة الجلد في قضايا التعزير، ووجهت المحاكم بالاكتفاء بعقوبتَي السجن أو الغرامة أو بهما معاً أو بأي عقوبة بديلة.