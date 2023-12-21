“مدن” تضخ استثمارات بـ513 مليون ريال في عسير

كشفت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” عن ضخ استثمارات صناعية ولوجستية جديدة في مدنها الصناعية بعسير بقيمة 513 مليون ريال، عبر تخصيص أراض وتدشين مشروعات تدعم تطوير البنية التحتية والخدمية، وتُسهم في تعزيز النهضة الصناعية والاقتصادية في المنطقة.
جاء ذلك عقب إطلاق المدينة الصناعية الثانية بعسير على مساحة تزيد على 17.3 مليون متر مربع بشراكة استراتيجية مع هيئة تطوير عسير، وتحقيقًا لاستراتيجية “مدن” المتوائمة مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة بالوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار يُسهم في تنوع الإنتاج الوطني وتنمية الصادرات غير النفطية.
وشهد حفل الإطلاق أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها الأمير تركي بن طلال، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ونائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن سلمة، والرئيس التنفيذي لـ”مدن” المهندس ماجد العرقوبي، والرئيس التنفيذي المُكلف لهيئة تطوير عسير المهندس هاشم الدباغ.
وتضمنت الاستثمارات الجديدة، إبرام عقد تخصيص أرض صناعية مع شركة “فيتونيت السعودية المحدودة – سافيتو” باستثمارات 100 مليون ريال لإنشاء مصنع حديث متخصص في إنتاج مواد البناء لدعم المشاريع التنموية في المنطقة، وتوقيع عقد تخصيص مع شركة “صناعات” باستثمارات 150 مليون ريال لإنشاء حاضنة ومسرعة أعمال توفر بيئة عمل مميزة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتدعم رواد ورائدات الأعمال.
كما وقَّعت “مدن ” و”شركة محمد حسين عبد الله السبع” عقد تخصيص أرض صناعية باستثمارات 35 مليون ريال لإنشاء مصنع مُتخصص في صناعة المستلزمات الطبية كأحد القطاعات الصناعية الواعدة المستهدفة في الاستراتيجيات الوطنية، كما خصصت أرضًا صناعية لمؤسسة “خلوفة راسم آل زاير التجارية” باستثمارات 80 مليون ريال لإنشاء مصنع يدعم الإنتاج الزراعي المحلي ويسهم في تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي، إلى جانب تخصيص أرض صناعية لشركة “أكفاء للصناعة” باستثمارات 24 مليون ريال لإنشاء مصنع متخصص في إنتاج الأعلاف الحيوانية تعزيزًا لحجم الإنتاج المحلي.
وأبرمت “مدن” وشركة “نسما للبنية التحتية والتقنية المحدودة عقد إنشاء محطة تحويل كهربائي جهد 132/33 ك.ف بقيمة 124 مليون ريال لدعم مشروعات تطوير الخدمات والبنى التحتية في إطار المبادرات المُوكلة إلى “مدن” ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”، وتعزيزًا لتنافسية المدينة الصناعية الثانية بعسير، وجعلها وجهة للشركات الوطنية والعالمية بتدفقات استثمارية كبيرة ومواكبة النهضة التنموية التي تشهدها المنطقة.
وفي السياق، عقدت “مدن” والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني اتفاقية تأهيل للكوادر الوطنية وصقل المهارات الحرفية والتقنية في القطاع الصناعي من خلال توفير فرص تدريب في مصانع المدينة الصناعية الأولى بعسير تتوافق مع متطلبات سوق العمل وتوطين الوظائف. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن “مدن” تستهدف منذ إنشائها في عام 2001م تطوير مدن صناعية متكاملة الخدمات في مناطق المملكة، وجذب استثمارات نوعية تعزز التنمية المناطقية وتُسهم في رفع قدرات القطاع الصناعي، بالإضافة إلى تهيئة بيئة نموذجية تُلائم الطموحات الوطنية بالتكامل والتعاون بين القطاعين العام والخاص ووفقًا للمواصفات العالمية، وتحقيق الأثر المستدام في إطار رؤية شاملة تستهدف تفعيل دور الصناعة التنموي.
وتضم “مدن” أصولًا صناعية ولوجستية تضعها في قائمة أكبر المدن الصناعية عالميًا بوجود أكثر من 209 ملايين متر مربع مساحات مُطورة، وأكثر من 6,300 مصنع وما يزيد على 1,283 مصنعًا جاهزًا.