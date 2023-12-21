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رياضة > “الأخضر” في المركز الـ56 بتصنيف “فيفا”
21/12/2023   4:40 م

“الأخضر” في المركز الـ56 بتصنيف “فيفا”

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احتل المنتخب الوطني المركز الـ 56 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لشهر ديسمبر، بعد ما كان قد احتل نفس الترتيب في الشهر الماضي.

وجاء الأخضر في تصنيف فيفا لشهر ديسمبر بالمركز الـ 56 على مستوى العالم، بينما تواجد في المركز الخامس على مستوى قارة آسيا، خلف اليابان، وإيران، وكوريا الجنوبية، وأستراليا.

وحافظ منتخب الأرجنتين، بطل العالم، على مركزه في تصنيف فيفا لينهي عام 2023 في صدارة تصنيف الاتحاد الدولي للعبة.

ولم تشهد المراكز العشرة الأولى في تصنيف “فيفا” لشهر ديسمبر أي تغييرات حيث تواصل فرنسا احتلال المركز الثاني، تليها إنجلترا ثالثة، ثم بلجيكا رابعة. وفق “سبورت 24”.

“الأخضر” في المركز الـ56 بتصنيف “فيفا”

رياضة
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