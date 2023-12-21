نقل مباراة الاتحاد والنصر لملعب “عبدالله الفيصل”

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، إعادة جدولة عدد من مباريات دوري روشن السعودي بسبب تنسيق الاستلام من الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وقررت إدارة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، الخميس 21 ديسمبر، نقل مباراة الاتحاد والنصر المؤجَّلة من الجولة الـ 17 المقررة يوم الثلاثاء 26 ديسمبر، من ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، إلى ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة، دون إجراء تعديل.
ويحتل فريق النصر، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة، بينما يحتل الاتحاد المركز الخامس برصيد 28 نقطة.
وفي سياق آخر، تم نقل مباراة الاتحاد والرائد المقررة الـ 9 مساء السبت ضمن الجولة الـ 18 من دوري روشن السعودي، من ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة، إلى ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة؛ نظرًا لعدم الانتهاء من إجراءات التنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم في شأن استلام المنشآت الرياضية المستضيفة لبطولة كأس العالم للأندية 2023. وفق “سبورت 24”.
وتقرر تأجيل مباراة الوحدة والرياض المقررة في التوقيت نفسه على ملعب مدينة الملك عبد العزيز في مكة المكرمة لتقام يوم الأحد الموافق (24 ديسمبر/2023م) في تمام الساعة (9:00) مساءً في الشأن نفسه، تقرر.