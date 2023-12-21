“كاسترو”: رونالدو لا يسعى للسيطرة على “غرفة الملابس”

أكد المدير الفني لفريق النصر، البرتغالي لويس كاسترو، أن مواطنه لا يستهدف السيطرة على غرف ملابس الفريق، كما يزعم البعض، مشيراً إلى أن نجم منتخب البرتغال يؤدي دور القائد بشكل جيد للغاية.
وأضاف كاسترو في تصريحات لقناة “Sport TV”، أن الأنباء المتداولة عن رغبة مواطنه كريستيانو رونالدو في السيطرة على غرفة ملابس الفريق غير صحية، مشيراً إلى أن مواطنه لا يسعى لتولي منصب قيادي أكبر في النصر.
وأشار إلى أن كريستيانو ليس هذا الشخص، مضيفاً أنه طوال مسيرته المهنية كمدرب، كان يعرف دائمًا ما هي التزاماته اليومية.
وأوضح، أنه يعرف تمامًا ما يعنيه أن يكون قائدًا لفريق مثل كريستيانو، لأنه كان أيضًا قائدًا لسنوات عديدة في الفِرَق التي لعب لها. وفق “سبورت 24”.
ويحتل فريق النصر المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة، ويسبقه الهلال بقارق 10 نقاط في الصدارة.