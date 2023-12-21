اعتماد دولي لمفاعل “كاكست” النووي

حصل مُفاعل الأبحاث مُنخفض الطاقة بـ “كاكست”، وهو الأول من نوعه في المملكة، على شهادة الاعتماد الدولي في نظام إدارة الجودة (ISO 9001:2015)، نظير تطبيق أفضل معايير الجودة العالمية للنظام الإداري المتكامل.
وأوضحت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية” كاكست”، أن الاعتماد جاء نظير الالتزام باتباع نهج العمليات المتدرج للأمان النووي، مع تحديد وقياس مؤشرات الأداء الرئيسية.
وأشارت إلى أن الحصول على تلك الشهادة الدولية، كان نتيجة للتواصل البنّاء مع الجهات الرقابية وأصحاب المصلحة، وكذلك لتعزيز ثقافة الأمن والأمان النووي.
ويعد بناء مُفاعل الأبحاث مُنخفض الطاقة أحد المكونات الداعمة للمشروع الوطني للطاقة الذرية وضمن المشاريع الإستراتيجية لـ “كاكست” لتحقيق التطلعات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار.
وكان مدير عامّ الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد زار المفاعل مؤخراً، واطلع على جهود المملكة في بناء أول مُفاعل نووي بحثي منخفض الطاقة، أحد مشروعات رؤية 2030 الطموحة، لتأهيل الكوادر الوطنية وتعزيز مخرجات البحث والتطوير والابتكار في مجال مفاعلات الطاقة النووية.
وفق “أخبار 24”.