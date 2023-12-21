القصاص من “جانييْنِ” قتلا شخصاً بـ”مبيد حشري”

نفذت وزارة الداخلية حكم القتل حداً بجانيين، بنجلاديشيي الجنسية، في منطقة جازان، بعد ارتكابهما جريمة قتل مقيم هندي الجنسية.
وأوضحت الوزارة أن كلاً من مد سيرازول مدجلال بيفاري ومفضل موجون علي، بنجلاديشيَا الجنسيةِ، أقدما على قتل محمد أرزوخان، هندي الجنسية، وذلك باستدراجهما له في السيارة إلى أرض فضاء والاعتداء عليه بخنقه بقطعة قماش من الخلف في غفلته، ورش مبيد حشري بداخل فمه، مما أدى إلى وفاته.
وأشارت إلى أن الجانيين أخفيا الجثة بدفنها، وذلك بسبب خلافات مالية، وتعاطيهما أقراص الأمفيتامين المحظورة.
وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجانيين وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب الجريمة، وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة صدر بحقهما صكّ يقضي بثبوت إدانتهما بما نُسب إليهما، والحكم بقتلهما قصاصاً، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأُيد من مرجعه.وفق “أخبار 24”.
وجددت وزارة الداخلية حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل مَن يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل مَن تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.