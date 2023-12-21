مكتب لإدارة مشروعات “الطرق”

أنشأت الهيئة العامة للطرق، مكتب إدارة المشاريع في الهيئة، بالتكامل مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، استكمالاً لرحلة التطوير في قطاع الطرق بعد مباشرة الهيئة لأعمالها مطلع هذا العام 2023م بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
ويسهم المكتب في الارتقاء بمشاريع قطاع الطرق والالتزام بالمسار الزمني، ورفع كفاءة الإنفاق من خلال توجيه الصرف على المشاريع ذات الأولوية، مع تنفيذ أفضل الأساليب العلمية في إدارة المشاريع.
ويأتي افتتاح المكتب بعد رحلة من الشراكة الفاعلة مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، التي تعمل على الارتقاء بجميع المشاريع الحكومية، بما يضمن تعزيز واستدامة النهضة الشاملة وبما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ونفذت هيئة الطرق إجراءات عدة أسهمت في افتتاح مكتب إدارة المشاريع، ومنها تضمين إجراءات الدليل الوطني لإدارة المشاريع في كود الطرق السعودي، الذي سيطلق في العام المقبل، إضافة لاستحداث إدارة في الهيكل التشغيلي باسم إدارة حوكمة البوابات المرحلية، مع إعداد محفظة لمشاريع البنية التحتية، إضافةً لتطبيق إجراءات ومنهجيات الدليل الوطني لإدارة المشاريع.وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن الهيئة العامة للطرق تعمل على تنظيم قطاع الطرق والإشراف عليه، من خلال وضع السياسات والتشريعات اللازمة، كما تعمل على تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، وتستهدف الوصول للمؤشر السادس عالمياً في جودة الطرق، مع خفض الوفيات على الطرق لأقل من خمس حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول عام 2030م.