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جديد المحليات > “9 حالات” لتعليق “الدراسة الحضورية”
21/12/2023   10:24 م

“9 حالات” لتعليق “الدراسة الحضورية”

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حدَّد الدليل الإرشادي، الذي أصدرته وزارة التعليم، 9 حالات للظواهر الجوية، تسمح للانتقال من التعليم الحضوري إلى التعليم عن بُعد في الحالات الطارئة.

وجاء في مقدّمة هذه الحالات طبقاً للدليل الأمطار الغزيرة ومعيارها كمية تتراوح ما بين 10 إلى 50 ملمترا في الساعة فأكثر، بالإضافة للأتربة المثارة والعواصف الترابية ومعيارها أن تكون الرؤية من 1 كيلومتر فأقل، والعوالق الترابية ومعيارها أن تكون الرؤية من 1 كيلومتر فأقل.

وتضمنت تلك الحالات، الضباب الكثيف ومعياره أن تكون الرؤية من 1 كيلومتر فأقل، والرياح الشديدة ومعيارها أن تصل سرعتها إلى 60 كيلومتراً في الساعة فأكثر، وكذلك ارتفاع الأمواج لأكثر من 3 أمتار.

وشملت أيضا الموجات الباردة (7 درجات تحت الصفر)، والموجات الحارة حينما تكون درجة الحرارة 51 درجة فأكثر، وكذلك عند حدوث عواصف ثلجية شديدة ويكون ارتفاعها أعلى من 5 سنتيمترات في الساعة.

وكانت وزارة التعليم قد أصدرت تعميماً لجميع إدارات التعليم والمكاتب التابعة لها على مستوى المملكة مرفقاً بالدليل الإرشادي للانتقال من التعليم الحضوري إلى التعليم عن بُعد في الحالات الطارئة. وفق “أخبار 24”.

وأوضح التعميم والمرفق معه الدليل الإرشادي أنه عقب تحديد الظواهر الجوية التي يتم فيها تعليق العمل في المبنى التعليمي والانتقال من التعليم الحضوري إلى التعليم عن بُعد يتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة (الإمارة أو المحافظة والأمانة أو البلدية والدفاع المدني والمركز الوطني للأرصاد).

“9 حالات” لتعليق “الدراسة الحضورية”

جديد المحليات
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