شراكة لتطوير “الزراعة المستدامة” بالمملكة

وقّع المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة “استدامة”، مذكرة تفاهم مع شركة “توبيان” للغذاء، التابعة لنيوم، بهدف دعم وتطوير مجالات ومشاريع الزراعة المستدامة بالمملكة.
وتتيح المذكرة الاستفادة من خبرات مركز “استدامة” والمشاريع البحثية التي ينفذها، والوصول إلى شبكة من المزارعين ورواد القطاع الزراعي، إضافة إلى الحصول على الدعم المطلوب لإدارة المحاصيل الزراعية وإيجاد حلول هندسية تسهم في تحسينها.
في المقابل سيستفيد المركز من خبرات شركة “توبيان” في اكتشاف أساليب مبتكرة للزراعة المستدامة، والتعرف على أحدث الابتكارات العالمية في هذا المجال.
وسيركز أول مشروع يتم تنفيذه ضمن المذكرة على إجراء العديد من التجارب لتقييم المحاصيل الزراعية المتنوعة، حيث سيتم زراعة أصناف مختلفة دفعة واحدة، لدراستها وتحديد المحاصيل والخضروات الأكثر أهمية وجدوى من الناحية الاقتصادية بالمملكة.
ويهدف المشروع، الذي سينطلق في يناير 2024، إلى فحص مذاق وجودة محاصيل الزراعة المائية التي سيتم إنتاجها مستقبلاً في نيوم، كما ستتعاون “توبيان” مع “استدامة” في تقديم دورات تعليمية وتدريبية وأنشطة بحثية، بما يسهم في تبادل المعرفة والخبرات بين الطرفين. وفق “أخبار 24”.
وسيعمل الطرفان على تطوير تقنيات متقدمة للبيوت المحمية تضمن الاستخدام الأمثل للمياه والطاقة في البيئات الصحراوية.
وقال المدير العام التنفيذي للمركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة، الدكتور عبدالرحمن الصقير: إننا نتطلع إلى تأسيس علاقة وثيقة تسهم في تبادل الخبرات البحثية وتطوير تقنيات زراعية حديثة بما يخدم هذا القطاع بالمنطقة.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة نيوم للغذاء “توبيان”، خوان كارلوس موتامايور إن توبيان تمثل مستقبلاً جديداً وجريئاً للغذاء يقوم على الاستدامة والابتكار، وتمثل الشراكة مع “استدامة” خطوة مهمة نحو تحقيق رؤيتنا في تقديم مفاهيم جديدة ومبتكرة لإنتاج وتوزيع واستهلاك الغذاء.