تعيين “6 أعضاء” بغرفة المدينة

أصدر وزير التجارة، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، قرارًا بتعيين 6 أعضاء في مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمدينة المنورة، بهدف اكتمال النصاب القانوني بعدد 12 عضوًا، وذلك في الدورة الجديدة لمجلس إدارة الغرفة (1445_1449هـ).
وتضمن القرار تعيين كل من أحمد بن سعود، ومحمد الزغيبي، وغازي بن جمال إبراهيم قطب، وفهد بن عليان منير السهلي، وفؤاد بن خالد عبيد الجربوع، وصالح بن خالد عبدالعزيز الخلف، ومازن بن إبراهيم بن بكر رجب.
وكانت وزارة التجارة قد أعلنت في وقت سابق، عن فوز 6 مترشحين في الانتخابات، وهم: نايف بن عودة محمد الحربي، ونايف بن مبيريك مبروك الجابري، وعصام بن سالم محمد الهلالي، وعبدالله بن محمد أحمد الجهني، وخالد بن رويفد مناور الصاعدي، وحازم بن عبدالله محسن الصقيري.وفق “أخبار 24”.