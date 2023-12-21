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جديد المحليات > “جامعة الملك سعود” الأولى عربياً
21/12/2023   10:23 م

“جامعة الملك سعود” الأولى عربياً

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حصدت جامعة الملك سعود، المركز الأول في التصنيف العربي للجامعات الصادر عن مجلس التصنيف العربي للجامعات، في إنجاز سعودي جديد، حيث تفوقت على 115 جامعة عربية تم تقييمها للعام الجاري.

من جانبه هنأ رئيس جامعة الملك سعود بدران العمر، منسوبي جامعة الملك سعود بحصول الجامعة على المرتبة الأولى في التصنيف العربي للجامعات عام 2023م من بين 115 جامعة عربية.

وعبر “العمر”، عن فخر الجامعةِ بهذا الإنجاز لِتؤكد أنَّها ماضيةٌ في مسيرتها العلمية نحو التميز في مجالات العلوم المختلفة، وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

يُذكر أن تصنيف الجامعات العربية يُبنى على معايير الجودة والتميز الأكاديمي، وجودة التدريس والبحث والتأثير على المجتمع، وزيادة معدلات الاستشهاد، وجودة البِنْية الأكاديمية، وعدد الطلاب والباحثين الموهوبين. وفق “أخبار 24”.

ويقوم اتحاد الجامعات العربية، بالتصنيف السنوي للجامعات في المنطقة حيث يُعد التصنيف مرجعًا موثوقًا لقياس جودة التعليم العالي في المنطقة العربية.

“جامعة الملك سعود” الأولى عربياً

جديد المحليات
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