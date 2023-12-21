خسارة ثانية لـ”تاسي” بعد هبوط 17 قطاعاً

واصل مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي (تاسي) تراجعه لليوم الثاني بعد خسارته أمس، جاء ذلك بعد ارتفاعه 10 جلسات صعود متتالية سابقة كسر خلالها مستوى 11700 نقطة بعد أكثر من 4 أشهر استقر دونه، وتأثر أداء المؤشر اليوم بتراجع 17 قطاعاً من السوق، أبزرها قطاعات المصارف والطاقة والمواد الأساسية والاتصالات، صاحَب ذلك تراجع في الأداء مقارنة بالجلسة السابقة.
وبتأثير ضغوط البيع، سجل مؤشر “تاسي” اليوم خسارته الثانية بنسبة محدودة بلغت 0.69 % تعادل 80.97 نقطة، هبوطاً إلى مستوى 11621.93 نقطة في مقابل 11702.90 نقطة نهاية جلسة أمس، لتتراجع مكاسب المؤشر منذ مطلع 2023 إلى 1143 نقطة نسبتها 11 % عند المقارنة بنهاية تعاملات العام الماضي البالغة 10478 نقطة.
ولليوم الثاني، نجد انخفاض السيولة المتداولة بنسبة 9 % إلى 5.2 مليار ريال، في مقابل 5.8 مليار أمس، وانخفضت الكمية المتداولة 12 % إلى 201 مليون سهم، في مقابل 229 مليوناً لليوم السابق، بينما ارتفع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 4 % إلى 396 ألف صفقة في مقابل 382 ألفاً، تراجع متوسط الصفقة بنسبة 15 % إلى 507 أسهم.
وشهدت جلسة اليوم التداول بأسهم 230 شركة، انخفضت أسهم 154 شركة منها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 63 شركة، وحافظت أسهم 13 شركة على أسعارها السابقة، بأسعارها لتنخفض القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 11.141 تريليون ريال (2.970 تريليون دولار) بخسارة قدرها 42 بليون ريال (11.2 بليون دولار) نسبتها 0.37 %.
وأنهت مؤشرات 17 قطاعاً من السوق التعاملات في المنطقة الحمراء، وكان أكبر خسارة لمؤشر الخدمات التجارية والمهنية الهابط 2.10 %، تلاه مؤشر السلع الرأسمالية المتراجع 1.77 %، ثم مؤشر المصارف الخاسر 1.37 %، وتراجع مؤشر الاتصالات بخسارة نسبتها 0.56 %. وفق “أخبار 24”.
وفي المقابل ارتفعت مؤشرات الـ 4 قطاعات المتبقية، تصدرها قطاع التطبيقات بزيادة 1.02 %، تلاه مؤشر تجزئة السلع الكمالية المرتفع 0.62 %، ثم مؤشر تجزئة الأغذية بنسبة 0.22 %، فيما بلغت الزيادة في مؤشر الصناديق العقارية المتداولة 0.03%.
أما عن أداء السوق الموازية، فنجد ارتفاع مؤشرها (نمو حد أعلى) بنسبة 0.23 % تعادل 55 نقطة، صعوداً إلى 23782 نقطة، في مقابل 23727 نقطة، من تداول 728 ألف سهم، في مقابل 1.5 مليون سهم أمس، فيما تراجعت السيولة المتداولة إلى 14.5 مليون ريال بنسبة تراجع 34 %، نُفذت من خلال 2592 صفقة بتراجع 1.03 %.