“الاستثمارات العامة” يستثمر بـ”السعودية لهندسة الطيران”

وقّع صندوق الاستثمارات العامة اتفاقية للاستثمار في شركة السعودية لهندسة الطيران، إحدى الشركات التابعة لمجموعة السعودية.
وتتمتع السعودية لهندسة الطيران “شركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران سابقاً” بحضور راسخ وتاريخ حافل بالإنجازات على مستوى المملكة، يعود إلى ستينيات القرن العشرين، وقدّمت طيفًا واسعًا من خدمات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات، تشمل الخدمات داخل الحظائر وخارجها وصيانة المحرّكات.
ويسعى الصندوق ومجموعة السعودية لتحويل السعودية لهندسة الطيران إلى شركة وطنية رائدة، بالاستثمار في البنية التحتية وزيادة الكفاءة والاستفادة من فرص النمو المتوقعة بالمملكة خلال العقد المقبل.
كما تطمح السعودية لهندسة الطيران لأن تكون الاختيار الأمثل لشركات الطيران المحلية والشركاء العالميين الراغبين في دخول السوق السعودية.
وسيسهم هذا الاستثمار بدعم مشروع تطوير قرية متخصصة في أنشطة صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات بجدة، بمساحة قرابة 1 مليون م²، تضم مركزًا مخصصًا للدفع النفاث، ما يسهم في جعل السعودية لهندسة الطيران الشركة الرائدة في مجال خدمات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات على مستوى الشرق الأوسط.
وستضيف القرية المزيد من المساحات الخاصة بحظائر الطائرات وورش صيانة مكونات الطائرات بما يعزز من مكانة السعودية لهندسة الطيران وقدرتها على الاستفادة من فرص الطلب المستقبلي في المملكة من خلال رفع فعالية وكفاءة خدمات الصيانة والإصلاح والتجديد على كافة مستوياتها، بما فيها خدمات المحركات وحظائر الطائرات المتخصصة.
وستحتوي القرية على وحدة اختبار لخدمة الجيل الجديد من محركات الطائرات ذات البدن العريض وذات البدن الضيق، بما يحقق تطلعات المملكة لمستقبل قطاع خدمات الطيران حتى عام 2030.
وأوضح مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة رائد إسماعيل أن الصندوق يواصل الاستثمار في القطاعات الأكثر حيوية والأسرع نمواً في الاقتصاد العالمي بطابعه الشديد الترابط، وأن الاستثمار في شركة السعودية لهندسة الطيران محطة مهمة في إطار استمرار جهودنا لتمكين بناء القدرات وتوطين الخبرات والتي تتيح قيام قطاع طيران رائد وعالمي المستوى في المملكة.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة السعودية لهندسة الطيران الكابتن فهد بن حمزة سندي أن هذا الاستثمار الإستراتيجي من قِبل صندوق الاستثمارات العامة يؤكد التزام الشركة بتحقيق الريادة في صناعة الطيران، وأنها تطمح للعمل جنباً إلى جنب مع الصندوق في تشكيل مستقبل الطيران في المملكة والمنطقة.
وأضاف أن الجانبين يهدفان معاً إلى تعزيز قدراتهما وتعزيز الابتكار، كما يستهدفان أن تصبح السعودية لهندسة الطيران الاختيار الأفضل لشركات الطيران والشركاء على مستوى المنطقة والعالم في مجال الصيانة والإصلاح والتصنيع. وفق “أخبار 24”.
وتواصل المملكة تعزيز مكانتها كمركز عالمي للطيران، وتضم محفظة صندوق الاستثمارات العامة استثمارات كبيرة في القطاع تهدف إلى تحفيز منظومة الأعمال والشراكات الجديدة فيه، بما في ذلك إطلاق المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي في الرياض، والذي من المقرر أن تبلغ قدرته الاستيعابية 120 مليون مسافر بحلول عام 2030.
كما تضم إلى جانب ذلك تأسيس شركة طائرات الهليكوبتر التي تهدف لتعزيز النقل محلياً وتلبية الطلب المتزايد على هذا النوع من الخدمات في المملكة، وشركة “أفيليس” لتأجير الطائرات، والتي تسعى لدعم نمو منظومة الطيران المحلية.