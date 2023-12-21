“خليجي” و”14 سيدة” بانتخابات غرفة الرياض

أكدت وزارة التجارة، أن عدد المتقدمين بطلبات الترشح لانتخابات مجلس إدارة غرفة الرياض للدورة “1445 – 1449هـ” بلغ 102 مترشح؛ منهم رجل أعمال خليجي و14 سيدة أعمال، بعد انتهاء فترة التقدم بطلبات الترشح.
وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة غرفة الرياض، أعلنت عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة ابتداءً من يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر 2023م، لمدة 20 يوماً.
وستقوم اللجنة المشرفة على الانتخابات بتدقيق طلبات الترشح والتأكد من استيفائها للشروط الواجب توافرها في المترشحين وفقاً لنظام الغرف التجارية ولائحته التنفيذية، وإعلان القائمة النهائية للمترشحين خلال الأيام القادمة، ومن ثم الإعلان عن موعد إجراء انتخابات الغرفة.
وحدد نظام الغرف التجارية ولائحته التنفيذية، عددًا من الشروط الواجب توافرها في المترشحين، أبرزها أن يكون للمترشح خبرة في ممارسة الأعمال ذات الصلة بالأنشطة التجارية لا تقل عن 10 سنوات، ولا تقل عن 5 سنوات إذا كان حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها، وأن يكون قيده في السجل التجاري سارياً على الأقل للسنوات الثلاث الأخيرة السابقة لترشحه، ومسددًا اشتراكاته في الغرفة، وألا يكون عضوًا في مجلس إدارة غرفة أخرى، وألا يكون من بين المترشحين أحد أقاربه.وفق “أخبار 24”.
وأجاز النظام أن يترشح للعضوية مالك المؤسسة أو مديرها، أو رئيس مجلس الإدارة، أو رئيس مجلس المديرين في الشركة أو أحد أعضائهما، أو مدير الشركة، مع مراعاة أن يكون قد مضى على قيده في السجل التجاري مدة لا تقل عن سنة، كما أجاز النظام لغير السعودي الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرف.