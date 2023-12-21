مركز للوثائق بـ”حقوق الإنسان”

دشنت رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، والمشرف العامّ على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات الدكتور فهد بن عبدالله السماري، مركز الوثائق والمحفوظات وإطلاق نظامه الإلكتروني بمقر الهيئة بالرياض.
ويأتي المركز، في إطار إستراتيجية الهيئة لبناء قاعدة معلومات خاصة بأعمالها ومهامها منذ تأسيسها، وتحويل جميع الوثائق إلى وثائق إلكترونية قابلة للاستفادة.
وثمّنت الدكتورة التويجري، التعاونَ البنّاء والمثمر الذي تمّ بين الهيئة والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات، ما أسهم في تأسيس الهيئة مركزاً لديها متوافقاً مع النُّظُم الإلكترونية، مشيرةً إلى أن هذا المركز ينسجم مع مستهدفات الهيئة الإستراتيجية التي تشمل معالجة جميع الوثائق لتحقيق الريادة في الأعمال والمهام المناطة بها وفق نظامها.وفق “أخبار 24”.
من جانبه، أشاد الدكتور السماري، بالخطوة التي اتخذتها الهيئة، التي تؤكد ارتفاع الوعي بأهمية المحفوظات وحفظها بأساليب حديثة ومتقدمة، مبيناً أن الوثائق والمحفوظات تُمثل أهميةً بالغةً لكونها مرجعاً يُستفاد منه.
يُذكر أن إطلاق النظام الإلكتروني لمركز الوثائق والمحفوظات يعمل على رقمنة الوثائق وإجراء العمليات الفنية عليها بأحدث الممارسات التقنية ووَفْق التنظيمات واللوائح المنظِّمة للوثائق.