نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > مركز للوثائق بـ”حقوق الإنسان”
21/12/2023   10:30 م

مركز للوثائق بـ”حقوق الإنسان”

+ = -
38

دشنت رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، والمشرف العامّ على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات الدكتور فهد بن عبدالله السماري، مركز الوثائق والمحفوظات وإطلاق نظامه الإلكتروني بمقر الهيئة بالرياض.

ويأتي المركز، في إطار إستراتيجية الهيئة لبناء قاعدة معلومات خاصة بأعمالها ومهامها منذ تأسيسها، وتحويل جميع الوثائق إلى وثائق إلكترونية قابلة للاستفادة.

وثمّنت الدكتورة التويجري، التعاونَ البنّاء والمثمر الذي تمّ بين الهيئة والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات، ما أسهم في تأسيس الهيئة مركزاً لديها متوافقاً مع النُّظُم الإلكترونية، مشيرةً إلى أن هذا المركز ينسجم مع مستهدفات الهيئة الإستراتيجية التي تشمل معالجة جميع الوثائق لتحقيق الريادة في الأعمال والمهام المناطة بها وفق نظامها.وفق “أخبار 24”.

من جانبه، أشاد الدكتور السماري، بالخطوة التي اتخذتها الهيئة، التي تؤكد ارتفاع الوعي بأهمية المحفوظات وحفظها بأساليب حديثة ومتقدمة، مبيناً أن الوثائق والمحفوظات تُمثل أهميةً بالغةً لكونها مرجعاً يُستفاد منه.

يُذكر أن إطلاق النظام الإلكتروني لمركز الوثائق والمحفوظات يعمل على رقمنة الوثائق وإجراء العمليات الفنية عليها بأحدث الممارسات التقنية ووَفْق التنظيمات واللوائح المنظِّمة للوثائق.

مركز للوثائق بـ”حقوق الإنسان”

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885282330.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com